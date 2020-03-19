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Posted 19 марта 2020, 17:54

Published 19 марта 2020, 17:54

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

«Аэрофлот» отменил полеты по 37 маршрутам из-за коронавируса

19 марта 2020, 17:54
Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полеты по 37 направлениям до 23 апреля. Теперь самолеты авиаперевозчика не летают в Прагу, Мюнхен, Варшаву, Франкфурт, Салоники, Барселону, Вильнюс, Цюрих, Осло, Копенгаген, Таллин, Кишинев, Вену, Белград, Любляну, Тиват и Ларнаку.

Кроме того, «Аэрофлот» отменил рейсы в Казахстан, Египет, Ливан, ОАЭ и Узбекистан. В США полеты возобновятся с 29 марта, однако самолеты будут выполнять один маршрут: Москва–Нью-Йорк–Москва. Об этом пишет газета «Известия».

Авиаперевозчик пока не отказался от рейсов в Рим, Амстердам, Бухарест, Брюссель, Софию, Лондон, Берлин, Афины, Дублин, Мадрид, Хельсинки, Загреб, Женеву, Париж и в Стокгольм.

«Аэрофлот» делает все, чтобы россияне не «застряли» в других странах и смогли вернуться на родину. В компании отметили, что пассажиры могут вернуть билеты и получить их полную стоимость до 31 декабря 2020 года.

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