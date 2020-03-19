«Аэрофлот» отменил полеты по 37 маршрутам из-за коронавируса

Posted 19 марта 2020, 17:54
Published 19 марта 2020, 17:54
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Кроме того, «Аэрофлот» отменил рейсы в Казахстан, Египет, Ливан, ОАЭ и Узбекистан. В США полеты возобновятся с 29 марта, однако самолеты будут выполнять один маршрут: Москва–Нью-Йорк–Москва. Об этом пишет газета «Известия».
Авиаперевозчик пока не отказался от рейсов в Рим, Амстердам, Бухарест, Брюссель, Софию, Лондон, Берлин, Афины, Дублин, Мадрид, Хельсинки, Загреб, Женеву, Париж и в Стокгольм.
«Аэрофлот» делает все, чтобы россияне не «застряли» в других странах и смогли вернуться на родину. В компании отметили, что пассажиры могут вернуть билеты и получить их полную стоимость до 31 декабря 2020 года.