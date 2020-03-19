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Posted 19 марта 2020, 13:09

Published 19 марта 2020, 13:09

Modified 1 сентября 2022, 02:58

Updated 1 сентября 2022, 02:58

Картина дня в Приморье: тест на коронавирус, 10-балльные пробки и «конец света»

19 марта 2020, 13:09
Самые интересные события четверга – в обзоре «Восток-Медиа»

Тест на коронавирус - для всех желающих

Приморцы могут провериться на коронавирус. С пятницы, 20 марта, всех желающих приглашают сдать тест на опасную инфекцию. Сделать это можно совершенно бесплатно. С собой следует взять только паспорт и медицинский полис. Сдать анализы можно будет в нескольких точках Владивостока.

Владивосток «покраснел»

В четверг, 19 марта, мощный снегопад накрыл Владивосток. Сильные осадки пришлись как раз на окончание рабочего дня: в это время на столицу Приморья обрушился снегопад. Дороги города сковали 10-балльные пробки. Заторы наблюдались практически на всех важнейших транспортных артериях Владивостока. Многие горожане, несмотря на гололёд, рискнули пойти домой после работы и учёбы пешком.

«Конец света»

Поздно вечером 19 марта стихия стала причиной ещё одной неприятности для жителей Владивостока: в столице Приморья из-за аварии без света остались десятки домов. Снегопад нарушил энергоснабжение и в муниципальных образованиях края: без электричества осталась часть жителей Хасанского района, а также посёлка Де-Фриз.

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