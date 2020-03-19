Картина дня в Приморье: тест на коронавирус, 10-балльные пробки и «конец света»

Приморцы могут провериться на коронавирус. С пятницы, 20 марта, всех желающих приглашают сдать тест на опасную инфекцию. Сделать это можно совершенно бесплатно. С собой следует взять только паспорт и медицинский полис. Сдать анализы можно будет в нескольких точках Владивостока.