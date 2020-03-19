На одной из улиц Владивостока установят светофор

По информации пресс-службы администрации краевого центра, светофор будет установлен на пересечении улицы Тигровая с улицей Светланская. В связи с его установкой и размещением новых знаков, изменится и схема движения по главной дороге. Теперь водители, которые будут ехать с улицы Светланская, должны будут уступить дорогу водителям, движущимся по улице Тигровая. Водителей просят обращать внимание на сигналы светофора и новые дорожные знаки, которые будут установлены в ближайшее время.