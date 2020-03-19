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Posted 19 марта 2020, 06:35

Published 19 марта 2020, 06:35

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

На одной из улиц Владивостока установят светофор

На одной из улиц Владивостока установят светофор

19 марта 2020, 06:35
Фото: тематическая иллюстрация. Медиахолдинг1Mi.
В районе улицы Тигровой во Владивостоке в ближайшее время появится светофор. И знаки, показывающие, где можно парковать автомобили, а где этого делать не стоит.

По информации пресс-службы администрации краевого центра, светофор будет установлен на пересечении улицы Тигровая с улицей Светланская. В связи с его установкой и размещением новых знаков, изменится и схема движения по главной дороге. Теперь водители, которые будут ехать с улицы Светланская, должны будут уступить дорогу водителям, движущимся по улице Тигровая. Водителей просят обращать внимание на сигналы светофора и новые дорожные знаки, которые будут установлены в ближайшее время.

Ранее «Восток-Медиа» писало об изменениях на улице Тигровая. Там будет разрешена парковка транспортных средств, но только в определённых местах. Там, где появятся знаки «Парковка запрещена», будут размещены информационные таблички «Видеофиксация».

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#Новости#Общество#Владивосток#Светофор
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