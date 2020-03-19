На одной из улиц Владивостока установят светофор

Posted 19 марта 2020, 06:35
Published 19 марта 2020, 06:35
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
По информации пресс-службы администрации краевого центра, светофор будет установлен на пересечении улицы Тигровая с улицей Светланская. В связи с его установкой и размещением новых знаков, изменится и схема движения по главной дороге. Теперь водители, которые будут ехать с улицы Светланская, должны будут уступить дорогу водителям, движущимся по улице Тигровая. Водителей просят обращать внимание на сигналы светофора и новые дорожные знаки, которые будут установлены в ближайшее время.
Ранее «Восток-Медиа» писало об изменениях на улице Тигровая. Там будет разрешена парковка транспортных средств, но только в определённых местах. Там, где появятся знаки «Парковка запрещена», будут размещены информационные таблички «Видеофиксация».