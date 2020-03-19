Пост, вино и зарядка: политики Приморья рассказали, как защищаются от коронавируса

Posted 19 марта 2020, 08:42
Published 19 марта 2020, 08:42
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Напомним, варианты ответов были предложенные следующие:
Политики — люди серьезные и большинство опрошенных выбрали два первых варианта: с маской и антисептиком. Но есть и те, кто готов пошутить даже в такой ситуации.
Депутат Думы Владивостока Станислав Примаченко отметил, что ему подходят все варианты. И он все их регулярно выполняет.
«В борьбе с заразой все методы хороши. Всё вместе — это сила и мощь! А ещё — спортивная зарядка и молоко с барсучьим жиром перед сном», — отметил Станислав Примаченко.
Бывший коллега господина Примаченко по работе в гордуме Александр Юртаев ответил, что он — православный и басурманской заразы не боится.
«А еще в этом деле важен пост. Я его по мере сил соблюдаю», — говорит Александр Юртаев.
Депутат Законодательного собрания края Юлия Толмачева в качестве ответа выбрала маску и антисептик, но напомнила ряд правил, которые необходимо соблюдать пенсионерам, чтобы сохранить здоровье.
«Как бы ни хотелось думать о другом, но сейчас самая „горячая“ тема — это ситуация с коронавирусом. Подчеркиваю, в Приморье заражённых нет. Но все же — некоторые меры предосторожности соблюдать необходимо. Особенно это важно для пенсионеров, так как они находятся в группе риска», — подчеркнула лидер приморского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».
Итак, важно избегать контактов с потенциально зараженными людьми, регулярно мыть руки, максимально сократить общественную деятельность и перемещения по городу в общественном транспорте. Еще пенсионерам стоит ограничить общение с детьми до 10 лет.
Базовых методов защиты придерживается и депутат городской Думы Надежда Телелюева. В беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» она отметила, что с её точки зрения, у россиян иммунитет в принципе довольно сильный.
«Поэтому меры предосторожности, которых я сама придерживаюсь — базовые. Не поддаваться панике, особенно с туалетной бумагой (смеется). Пользуюсь маской и санитайзером. Ем витамины и еду, которая повышает иммунитет и сопротивляемость заболеваниям, улучшает иммунный фон. Это логичные действия. Ну и минимизирую контакты если большая группа людей в тесном помещении», — отметила народный избранник.
Самый грустный ответ был у политика Кирилла Батанова. Он отметил, что недавно перенес тяжёлую болезнь и хотя официальный диагноз был поставлен как ОРВИ, у него самого есть определенные сомнения в нем.
«Реально переболел чем-то страшным. Сухой жуткий кашель, температура, еле ходил. Потом еще 2 недели трахея болела и кашель оставался. Уже здоров, но воспоминания неприятные», — рассказал Кирилл Батанов.
Напомним, что на данный момент в Приморье нет ни одного зараженного корнавирусом.