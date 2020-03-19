Пост, вино и зарядка: политики Приморья рассказали, как защищаются от коронавируса

«Как бы ни хотелось думать о другом, но сейчас самая „горячая“ тема — это ситуация с коронавирусом. Подчеркиваю, в Приморье заражённых нет. Но все же — некоторые меры предосторожности соблюдать необходимо. Особенно это важно для пенсионеров, так как они находятся в группе риска», — подчеркнула лидер приморского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».