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Posted 20 марта 2020, 07:39

Published 20 марта 2020, 07:39

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Урок

Мэрия Владивостока рассказала, как будут учиться школьники с 1 апреля

20 марта 2020, 07:39
Фото: Медиахолдинг1Mi. Урок
Сюжет
Школьники
После весенних каникул владивостокским школьникам не нужно будет вновь ходить на занятия: образование переводят в дистанционный формат в соответствии с приказом министерства образования Приморского края.

Как сообщает пресс-служба мэрии, мера направлена на предупреждение распространения эпидемии коронавируса. С понедельника 23 марта до конца марта школьники уходят на законные каникулы после третьей четверти. А первая половина апреля станет необычным экспериментом в образовательном процессе края: ребята будут получать знания удалённо. Способов для этого предостаточно, администрация Владивостока перечислила лишь несколько из них: это отечественная онлайн-платформа Учи.ру, образовательная система «Сетевой регион», а также видеотрансляции уроков, которые в силах записать каждый педагог. Учителя смогут не только излагать материал при помощи интернета, но и давать детям задания, получать обратную связь и ставить оценки за полученные ответы.

Во Владивостоке работают 78 муниципальных школ, и дистанционное обучение с 1 апреля вводится во всех.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о переносе проведения досрочного периода ЕГЭ, который должен был стартовать 20 марта. Теперь «досрочникам» придётся сдавать экзамены в резервные дни основного периода в июне.

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#Новости#Общество#Школьники#Образование#Учитель#COVID-19
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