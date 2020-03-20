Мэрия Владивостока рассказала, как будут учиться школьники с 1 апреля

Как сообщает пресс-служба мэрии, мера направлена на предупреждение распространения эпидемии коронавируса. С понедельника 23 марта до конца марта школьники уходят на законные каникулы после третьей четверти. А первая половина апреля станет необычным экспериментом в образовательном процессе края: ребята будут получать знания удалённо. Способов для этого предостаточно, администрация Владивостока перечислила лишь несколько из них: это отечественная онлайн-платформа Учи.ру, образовательная система «Сетевой регион», а также видеотрансляции уроков, которые в силах записать каждый педагог. Учителя смогут не только излагать материал при помощи интернета, но и давать детям задания, получать обратную связь и ставить оценки за полученные ответы.