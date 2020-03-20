Мэрия Владивостока рассказала, как будут учиться школьники с 1 апреля

Posted 20 марта 2020, 07:39
Published 20 марта 2020, 07:39
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщает пресс-служба мэрии, мера направлена на предупреждение распространения эпидемии коронавируса. С понедельника 23 марта до конца марта школьники уходят на законные каникулы после третьей четверти. А первая половина апреля станет необычным экспериментом в образовательном процессе края: ребята будут получать знания удалённо. Способов для этого предостаточно, администрация Владивостока перечислила лишь несколько из них: это отечественная онлайн-платформа Учи.ру, образовательная система «Сетевой регион», а также видеотрансляции уроков, которые в силах записать каждый педагог. Учителя смогут не только излагать материал при помощи интернета, но и давать детям задания, получать обратную связь и ставить оценки за полученные ответы.
Во Владивостоке работают 78 муниципальных школ, и дистанционное обучение с 1 апреля вводится во всех.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о переносе проведения досрочного периода ЕГЭ, который должен был стартовать 20 марта. Теперь «досрочникам» придётся сдавать экзамены в резервные дни основного периода в июне.