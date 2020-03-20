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Posted 20 марта 2020, 18:33

Published 20 марта 2020, 18:33

Modified 1 сентября 2022, 04:00

Updated 1 сентября 2022, 04:00

Мишустин: нужно ввести налоговые каникулы для спортивных и культурных организаций

20 марта 2020, 18:33
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядится о предоставлении налоговых каникул компаниям, работающим в области физической культуры, спорта, искусства, кулинарии и кино.

Как сообщает RNS, соответствующее распоряжение было отдано представителям Федеральной Налоговой Службы (ФНС). Подчеркивается, что Мишустин имел в виду налоговые взносы, которые необходимо выплатить до 1 мая текущего года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правительства.

Ранее 18 марта Мишустин также распорядился о предоставлении налоговых каникул для туроператоров и авиаперевозчиков. Также он поручил Минэкономразвития до 1 апреля предоставить новую законодательную инициативу, которая бы обеспечивала мораторий на подачу заявлений о банкротстве.

Правительство совместно с Банком России работает над мерами по обеспечению стабильной ситуации на экономическом рынке, поддержанию устойчивости, а также поддержку бюджета регионов страны.Данные меры необходимы на фоне падения экономики из-за коронавируса, а также неблагоприятного положения рубля.

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