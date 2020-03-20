Мишустин: нужно ввести налоговые каникулы для спортивных и культурных организаций

Ранее 18 марта Мишустин также распорядился о предоставлении налоговых каникул для туроператоров и авиаперевозчиков. Также он поручил Минэкономразвития до 1 апреля предоставить новую законодательную инициативу, которая бы обеспечивала мораторий на подачу заявлений о банкротстве.