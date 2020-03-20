Мишустин: нужно ввести налоговые каникулы для спортивных и культурных организаций

Posted 20 марта 2020, 18:33
Published 20 марта 2020, 18:33
Modified 1 сентября 2022, 04:00
Updated 1 сентября 2022, 04:00
Как сообщает RNS, соответствующее распоряжение было отдано представителям Федеральной Налоговой Службы (ФНС). Подчеркивается, что Мишустин имел в виду налоговые взносы, которые необходимо выплатить до 1 мая текущего года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правительства.
Ранее 18 марта Мишустин также распорядился о предоставлении налоговых каникул для туроператоров и авиаперевозчиков. Также он поручил Минэкономразвития до 1 апреля предоставить новую законодательную инициативу, которая бы обеспечивала мораторий на подачу заявлений о банкротстве.
Правительство совместно с Банком России работает над мерами по обеспечению стабильной ситуации на экономическом рынке, поддержанию устойчивости, а также поддержку бюджета регионов страны.Данные меры необходимы на фоне падения экономики из-за коронавируса, а также неблагоприятного положения рубля.