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Posted 19 марта 2020, 23:26

Published 19 марта 2020, 23:26

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Свет

Почти 38 тысяч жителей остались без света из-за непогоды в Приморье

19 марта 2020, 23:26
Фото: Медиахолдинг1Mi. Свет
Сюжет
Отключение электричества
Непогода «одолела» жителей Приморья. Из-за сильного снегопада и ветра почти 38 тысяч человек остались без света в различных районах Приморья. Больше всего пострадала столица Дальнего Востока.

По информации Минэнерго РФ, на проводах образовалась наледь во время сильного снегопада в четверг, 19 марта. Это привело к отключению электричества большей части жителей Владивостока. Кроме того, без света остались потребители в Уссурийском городском округе, в Хасанском, Хорольском и Ханкайском районах края. В общей сложности без света в своих квартирах просидели почти 38 тысяч человек.

К ликвидации последствий аварийных ситуаций в районах были привлечены почти 30 бригад в составе 67 человек. Большая часть потребителей дождалась свет ещё в день непогоды.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный снег пошёл во Владивостоке ближе к вечеру в четверг, 19 марта. Сначала в городе был сильный снег, потом он перешёл в дождём. А затем приморцев снова встретили зиму. На дорогах краевого центра образовался гололёд. Приморскую столицу сковали жуткие пробки.

Вечером жители стали жаловаться на отсутствие электричества в домах. Многие побоялись, что, из-за сильного ветра, им придётся сутки просидеть без света.

#Новости#Общество#Отключение электричества#Владивосток#Свет
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