Почти 38 тысяч жителей остались без света из-за непогоды в Приморье

По информации Минэнерго РФ, на проводах образовалась наледь во время сильного снегопада в четверг, 19 марта. Это привело к отключению электричества большей части жителей Владивостока. Кроме того, без света остались потребители в Уссурийском городском округе, в Хасанском, Хорольском и Ханкайском районах края. В общей сложности без света в своих квартирах просидели почти 38 тысяч человек.