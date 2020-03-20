Почти 38 тысяч жителей остались без света из-за непогоды в Приморье

Posted 19 марта 2020, 23:26
Published 19 марта 2020, 23:26
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
По информации Минэнерго РФ, на проводах образовалась наледь во время сильного снегопада в четверг, 19 марта. Это привело к отключению электричества большей части жителей Владивостока. Кроме того, без света остались потребители в Уссурийском городском округе, в Хасанском, Хорольском и Ханкайском районах края. В общей сложности без света в своих квартирах просидели почти 38 тысяч человек.
К ликвидации последствий аварийных ситуаций в районах были привлечены почти 30 бригад в составе 67 человек. Большая часть потребителей дождалась свет ещё в день непогоды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный снег пошёл во Владивостоке ближе к вечеру в четверг, 19 марта. Сначала в городе был сильный снег, потом он перешёл в дождём. А затем приморцев снова встретили зиму. На дорогах краевого центра образовался гололёд. Приморскую столицу сковали жуткие пробки.
Вечером жители стали жаловаться на отсутствие электричества в домах. Многие побоялись, что, из-за сильного ветра, им придётся сутки просидеть без света.