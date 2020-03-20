Полиция Приморья прокомментировала информацию о «расправе над жителями на карантине»

Напомним, за распространение в прессе ложной общественно значимой информации грозит штраф. Для граждан размер штрафа от 30 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.