Полиция Приморья прокомментировала информацию о «расправе над жителями на карантине»

Posted 20 марта 2020, 00:15
Published 20 марта 2020, 00:15
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Накануне в Сети появились сведения о том, что жителям села Мельники в Партизанском районе Приморья стали угрожать из-за того, что они сидят на карантине и якобы являются разносчиками коронавирусной инфекции.
«Информация подтверждения не нашла», — заключили полицейские Партизанска после проверки.
К слову, граждан, тиражирующих непроверенную информацию, уже нашли, опросили и провели профилактическую беседу. В ведомстве просят людей не верить каждому сообщению в соцсетях, мессенджерах и так далее, а проверять всё через официальные источники информации.
Напомним, за распространение в прессе ложной общественно значимой информации грозит штраф. Для граждан размер штрафа от 30 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье коронавирусной инфекции пока нет. Чего не скажешь о соседнем Хабаровском крае, где накануне подтвердили 3 случая заражения (все заболевшие недавно вернулись из Италии).
Между тем, в Приморье введён режим повышенной готовности, школьников готовят к дистанционному обучению, отменяются спортивные, культурные, развлекательные массовые мероприятия.