То солнце, то дождь: синоптики рассказали о погоде в Приморье в выходные

Posted 20 марта 2020, 08:16
Published 20 марта 2020, 08:16
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации сотрудников портала «Примпогода», на фоне поля пониженного атмосферного давления пройдёт серия атмосферных фронтов. Следом за ними произойдёт вторжение более прохладной воздушной массы. Из-за этого в отдельных районах края возможны небольшие осадки. А столбики термометров опустятся на 2-3 градуса, по сравнению со значениями пятницы, 20 марта.
Синоптики отмечают, что в ночь на субботу, 21 марта, температура воздуха составит до -13 градусов. Днём воздух прогреется до +13 градусов. В воскресенье температура воздуха понизится на несколько градусов.
В столице Дальнего Востока в первый выходной день на текущей неделе осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до значения 0, а днём воздух прогреется до 9 градусов. В воскресенье ситуация изменится. Столбики термометров в дневное время опустятся до +6 градусов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в четверг, 19 марта, в Приморье прошёл сильный снегопад. После этого в некоторых районах края начался дождь. Из-за неблагоприятных погодных условий почти 38 тысяч жителей региона остались без электричества. Во Владивостоке упали некоторые фонарные столбы и рекламные конструкции.