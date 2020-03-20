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Posted 20 марта 2020, 08:16

Published 20 марта 2020, 08:16

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

погода

То солнце, то дождь: синоптики рассказали о погоде в Приморье в выходные

20 марта 2020, 08:16
Фото: Медиахолдинг1Mi. погода
Сюжет
Погода
В Приморье в субботу и воскресенье, 21 и 22 марта, погода будет неустойчивой. В отдельных районах края возможны небольшие осадки. Температурный фон понизится, но не до отрицательных значений.

По информации сотрудников портала «Примпогода», на фоне поля пониженного атмосферного давления пройдёт серия атмосферных фронтов. Следом за ними произойдёт вторжение более прохладной воздушной массы. Из-за этого в отдельных районах края возможны небольшие осадки. А столбики термометров опустятся на 2-3 градуса, по сравнению со значениями пятницы, 20 марта.

Синоптики отмечают, что в ночь на субботу, 21 марта, температура воздуха составит до -13 градусов. Днём воздух прогреется до +13 градусов. В воскресенье температура воздуха понизится на несколько градусов.

В столице Дальнего Востока в первый выходной день на текущей неделе осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до значения 0, а днём воздух прогреется до 9 градусов. В воскресенье ситуация изменится. Столбики термометров в дневное время опустятся до +6 градусов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в четверг, 19 марта, в Приморье прошёл сильный снегопад. После этого в некоторых районах края начался дождь. Из-за неблагоприятных погодных условий почти 38 тысяч жителей региона остались без электричества. Во Владивостоке упали некоторые фонарные столбы и рекламные конструкции.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток
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