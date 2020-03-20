То солнце, то дождь: синоптики рассказали о погоде в Приморье в выходные

В столице Дальнего Востока в первый выходной день на текущей неделе осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до значения 0, а днём воздух прогреется до 9 градусов. В воскресенье ситуация изменится. Столбики термометров в дневное время опустятся до +6 градусов.