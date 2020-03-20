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Posted 20 марта 2020, 14:19

Published 20 марта 2020, 14:19

Modified 1 сентября 2022, 04:00

Updated 1 сентября 2022, 04:00

Турция направит 15,3 млрд долларов на помощь гражданам в связи с коронавирусом

20 марта 2020, 14:19
Турция выделит 100 миллиардов лир (15,3 миллиардов долларов) на оказание помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса.

По словам руководителя управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, 100 миллиардов лир будут направлены на стабилизацию экономики, помощь гражданам и поддержку бизнеса. Власти уже приняли много мер, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, и продолжат это делать, отметил Алтун. Об этом пишет газета «Известия».

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань у людей впервые был обнаружен новый вид пневмонии COVID-2019. Коронавирус быстро распространился по всему миру – случаи заражения были выявлены в 100 странах мира. В марте Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с распространением коронавируса пандемией. По данным на 20 марта, зафиксировано 209 тысяч случаев заражения, 8,7 тысяч человек умерли от COVID-2019.

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