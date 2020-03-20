Турция направит 15,3 млрд долларов на помощь гражданам в связи с коронавирусом

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань у людей впервые был обнаружен новый вид пневмонии COVID-2019. Коронавирус быстро распространился по всему миру – случаи заражения были выявлены в 100 странах мира. В марте Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с распространением коронавируса пандемией. По данным на 20 марта, зафиксировано 209 тысяч случаев заражения, 8,7 тысяч человек умерли от COVID-2019.