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Posted 23 марта 2020, 13:32

Published 23 марта 2020, 13:32

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

На трассе Тюмень - Омск массовая авария стала причиной гибели человека

23 марта 2020, 13:32
Автомобильная авария с участием трех грузовых машин и одного легкового автомобиля произошла на автотрассе Тюмень - Омск.

В результате происшествия, один из водителей погиб на месте инцидента. Об этом 23 марта сообщило издание Megatyumen.ru.

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