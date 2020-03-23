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Posted 22 марта 2020, 23:46

Published 22 марта 2020, 23:46

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

полоса

Неизвестные сообщили о бомбе в самолете, следовавшем из Владивостока в Москву

22 марта 2020, 23:46
Фото: Медиахолдинг1Mi. полоса
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что накануне, 22 марта, более 10 самолётов не смогли вовремя оказаться в пункте назначения. Неизвестные сообщили, что якобы они оказались в числе заминированных. В итоге, экипажи были вынуждены вернуться обратно.

По данным издания «Российская газета», за один день поступило 11 сообщений о том, что якобы в самолётах заложена бомба. В их числе оказался рейс, следовавший из Владивостока в Москву. По словам источника, знакомого с ситуацией, воздушные судна вернулись в места вылета. Специальные службы выехали на так называемые места происшествия, чтобы проверить информацию. Ни в одном случае она не подтвердилась.

В числе якобы заминированных также оказались рейсы, следовавшие из Хабаровска в Москву, из Иркутска в столицу России, из Москвы в Санкт-Петербург, Самару, из города Астрахань в Москву. В целом, в числе заминированных якобы оказались 11 рейсов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несколько самолётов, которые следовали из столицы Дальнего Востока в Москву, были якобы заминированы. Один из них приземлился в Хабаровске. Пассажиры несколько часов находились в аэропорту. К счастью, информация не подтвердилась. И пассажиры смогли в дальнейшем благополучно вылететь в столицу России.

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#Новости#Общество#Владивосток#Ложное сообщение
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