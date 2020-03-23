Неизвестные сообщили о бомбе в самолете, следовавшем из Владивостока в Москву

По данным издания «Российская газета», за один день поступило 11 сообщений о том, что якобы в самолётах заложена бомба. В их числе оказался рейс, следовавший из Владивостока в Москву. По словам источника, знакомого с ситуацией, воздушные судна вернулись в места вылета. Специальные службы выехали на так называемые места происшествия, чтобы проверить информацию. Ни в одном случае она не подтвердилась.