Неизвестные сообщили о бомбе в самолете, следовавшем из Владивостока в Москву

Posted 22 марта 2020, 23:46
Published 22 марта 2020, 23:46
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным издания «Российская газета», за один день поступило 11 сообщений о том, что якобы в самолётах заложена бомба. В их числе оказался рейс, следовавший из Владивостока в Москву. По словам источника, знакомого с ситуацией, воздушные судна вернулись в места вылета. Специальные службы выехали на так называемые места происшествия, чтобы проверить информацию. Ни в одном случае она не подтвердилась.
В числе якобы заминированных также оказались рейсы, следовавшие из Хабаровска в Москву, из Иркутска в столицу России, из Москвы в Санкт-Петербург, Самару, из города Астрахань в Москву. В целом, в числе заминированных якобы оказались 11 рейсов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несколько самолётов, которые следовали из столицы Дальнего Востока в Москву, были якобы заминированы. Один из них приземлился в Хабаровске. Пассажиры несколько часов находились в аэропорту. К счастью, информация не подтвердилась. И пассажиры смогли в дальнейшем благополучно вылететь в столицу России.