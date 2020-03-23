vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 марта 2020, 03:14

Published 23 марта 2020, 03:14

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

управление

Третий был лишним: любитель «пьяной» езды временно сменит место жительства в Приморье

23 марта 2020, 03:14
Фото: Медиахолдинг1Mi. управление
Сюжет
Происшествие
Почти три года в колонии строго режима проведёт житель Дальнегорска за то, что неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. В очередной раз он сел пьяным за руль, однако прав, на тот момент, был лишен.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что сотрудники ГИБДД в Дальнегорске заметили автомобиль Toyota Mark2. Он разъезжал по центру города. Было видно, что водитель не справляется с управлением.

Затем автомобиль остановился. А водитель пересел на заднее сидение и закрылся в машине. Сотрудникам правоохранительных органов удалось разблокировать двери. Им стало понятно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В дальнейшем было установлено, что 35-летний водитель два раза привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда он был лишён водительских прав. Однако, скорее всего, это его не остановило. И он в очередной раз решил сесть за руль без права на управление. И в состоянии опьянения.

В отношении него было возбуждено уголовное дело. Дальнегорский городской суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Кроме того на три года его лишили прав.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артёме была осуждена женщина, которая также села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Более того в этот же момент она была лишена родительских прав.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Алкогольное опьянение#Дальнегорск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика