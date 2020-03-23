Третий был лишним: любитель «пьяной» езды временно сменит место жительства в Приморье

Posted 23 марта 2020, 03:14
Published 23 марта 2020, 03:14
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что сотрудники ГИБДД в Дальнегорске заметили автомобиль Toyota Mark2. Он разъезжал по центру города. Было видно, что водитель не справляется с управлением.
Затем автомобиль остановился. А водитель пересел на заднее сидение и закрылся в машине. Сотрудникам правоохранительных органов удалось разблокировать двери. Им стало понятно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
В дальнейшем было установлено, что 35-летний водитель два раза привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда он был лишён водительских прав. Однако, скорее всего, это его не остановило. И он в очередной раз решил сесть за руль без права на управление. И в состоянии опьянения.
В отношении него было возбуждено уголовное дело. Дальнегорский городской суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Кроме того на три года его лишили прав.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артёме была осуждена женщина, которая также села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Более того в этот же момент она была лишена родительских прав.