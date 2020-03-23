Третий был лишним: любитель «пьяной» езды временно сменит место жительства в Приморье

В дальнейшем было установлено, что 35-летний водитель два раза привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда он был лишён водительских прав. Однако, скорее всего, это его не остановило. И он в очередной раз решил сесть за руль без права на управление. И в состоянии опьянения.