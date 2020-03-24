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Posted 24 марта 2020, 01:03

Published 24 марта 2020, 01:03

Modified 1 сентября 2022, 02:58

Updated 1 сентября 2022, 02:58

самолёт

Неизвестные сообщили о бомбе в самолёте рейса Москва — Владивосток

24 марта 2020, 01:03
Фото: Медиахолдинг1Mi. самолёт
Самолёт, который летел из Москвы во Владивосток, оказался в числе якобы заминированных. На борту находились 239 пассажиров и 10 членов экипажа. После проверки выяснилось, что информация не соответствует действительности.

По данным ТАСС, из Москвы во Владивосток вылетел самолёт. Затем неизвестные сообщили о том, что в воздушном судне якобы заложена бомба. Однако информация оказалась ложной, и самолёт благополучно приземлился в Приморье.

Отметим, это 10 самолёт, который оказался в числе якобы заминированных. Источник в силовых структурах рассказал о том, что все сообщения были проверены. Они оказались ложными. Не исключено, что в случае, если нарушители будут найдены, их ждёт уголовная ответственность.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что волна «минирований» самолётов началась со вторника, 3 марта. Уже несколько рейсов из Владивостока оказывались в числе заминированных. В одном из них экипаж принял решение приземлиться в аэропорту Хабаровска, чтобы проверить информацию. Пассажиры, вылетевшие из Приморья, несколько часов провели в соседнем регионе. После проверки, по результатам которой сообщение было опровергнуто, пассажиры смогли благополучно добраться до столицы России.

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#Новости#Общество#Владивосток#Ложное сообщение
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