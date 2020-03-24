Неизвестные сообщили о бомбе в самолёте рейса Москва — Владивосток

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что волна «минирований» самолётов началась со вторника, 3 марта. Уже несколько рейсов из Владивостока оказывались в числе заминированных. В одном из них экипаж принял решение приземлиться в аэропорту Хабаровска, чтобы проверить информацию. Пассажиры, вылетевшие из Приморья, несколько часов провели в соседнем регионе. После проверки, по результатам которой сообщение было опровергнуто, пассажиры смогли благополучно добраться до столицы России.