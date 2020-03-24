Сотрудница налоговой службы Приморья осуждена за взятку семилетней давности

История с крупной взяткой имела место в ноябре 2013 года. Именно тогда начальница отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС № 12 по Приморскому краю получила 295 тысяч рублей от бухгалтера и директора одной из владивостокских коммерческих компаний. Сумма взятки была почти равна сумме незаконно возмещённых налогов на добавленную стоимость, которую с помощью обвиняемой получили взяткодатели. Их тоже привлекли к уголовной ответственности.