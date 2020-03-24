Сотрудница налоговой службы Приморья осуждена за взятку семилетней давности

Posted 24 марта 2020, 00:54
Published 24 марта 2020, 00:54
Modified 1 сентября 2022, 02:58
Updated 1 сентября 2022, 02:58
История с крупной взяткой имела место в ноябре 2013 года. Именно тогда начальница отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС № 12 по Приморскому краю получила 295 тысяч рублей от бухгалтера и директора одной из владивостокских коммерческих компаний. Сумма взятки была почти равна сумме незаконно возмещённых налогов на добавленную стоимость, которую с помощью обвиняемой получили взяткодатели. Их тоже привлекли к уголовной ответственности.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в 2018 году на взятках попался сотрудник уголовного розыска в Спасске, который оказывал покровительство фирме секс-услуг, предупреждая протитуток о полицейских рейдах и «разруливая» их проблемы с клиентами. Полицейскому-сутенёру назначили 3 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 250 тысяч рублей. Размеры его взяток признали значительным.