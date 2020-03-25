Картина дня в Приморье: режим повышенной готовности, женщина в реке и «белая тварь»

Необычный питомец пропал в Приморье: жители края разместили в социальных сетях объявление о том, что у них потерялась белая змейка. Хозяева пресмыкающегося заверяют, что оно не ядовитое, и просят откликнуться всех, кому что-либо известно о судьбе животного. Однако пользователи Instagram по-разному отреагировали на сообщение. Одни посочувствовали владельцам пропавшей змеи, другие, напротив, - тем, кому внезапно «посчастливится» встретиться с ползучей «белой тварью».