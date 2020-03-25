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Posted 25 марта 2020, 12:53

Published 25 марта 2020, 12:53

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Картина дня в Приморье: режим повышенной готовности, женщина в реке и «белая тварь»

25 марта 2020, 12:53
Самые интересные события среды – в обзоре «Восток-Медиа»

"Кина не будет"

В Приморье введён режим повышенной готовности. Из-за угрозы коронавируса в крае временно приостанавливают работу культурных и спортивных учреждений. Запрещены мероприятия, где количество участников превышает 50 человек. Ограничения коснутся музеев, театров и кинотеатров, ночных клубов, танцевальных залов, детских игровых комнат, развлекательных центров. Кроме того, власти региона настоятельно просят приморцев не выезжать за границу и воздержаться от поездок в те регионы, где уже была зафиксирована коронавирусная инфекция.

Потерялась змея

Необычный питомец пропал в Приморье: жители края разместили в социальных сетях объявление о том, что у них потерялась белая змейка. Хозяева пресмыкающегося заверяют, что оно не ядовитое, и просят откликнуться всех, кому что-либо известно о судьбе животного. Однако пользователи Instagram по-разному отреагировали на сообщение. Одни посочувствовали владельцам пропавшей змеи, другие, напротив, - тем, кому внезапно «посчастливится» встретиться с ползучей «белой тварью».

"Поскользнулся, упал"

В Приморье спасатели помогли пожилой женщине, которая упала в реку в Находке. Как рассказали в МЧС, пенсионерка поскользнулась и рухнула в воду, а вот выбраться самостоятельно на берег у неё не получалось. Спасатели эвакуировали пострадавшую, уложили её на носилки, закутав в одеяло, а затем передали подоспевшим на помощь медикам.

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