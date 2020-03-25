Картина дня в Приморье: режим повышенной готовности, женщина в реке и «белая тварь»

Posted 25 марта 2020, 12:53
Published 25 марта 2020, 12:53
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
"Кина не будет"
В Приморье введён режим повышенной готовности. Из-за угрозы коронавируса в крае временно приостанавливают работу культурных и спортивных учреждений. Запрещены мероприятия, где количество участников превышает 50 человек. Ограничения коснутся музеев, театров и кинотеатров, ночных клубов, танцевальных залов, детских игровых комнат, развлекательных центров. Кроме того, власти региона настоятельно просят приморцев не выезжать за границу и воздержаться от поездок в те регионы, где уже была зафиксирована коронавирусная инфекция.
Потерялась змея
Необычный питомец пропал в Приморье: жители края разместили в социальных сетях объявление о том, что у них потерялась белая змейка. Хозяева пресмыкающегося заверяют, что оно не ядовитое, и просят откликнуться всех, кому что-либо известно о судьбе животного. Однако пользователи Instagram по-разному отреагировали на сообщение. Одни посочувствовали владельцам пропавшей змеи, другие, напротив, - тем, кому внезапно «посчастливится» встретиться с ползучей «белой тварью».
"Поскользнулся, упал"
В Приморье спасатели помогли пожилой женщине, которая упала в реку в Находке. Как рассказали в МЧС, пенсионерка поскользнулась и рухнула в воду, а вот выбраться самостоятельно на берег у неё не получалось. Спасатели эвакуировали пострадавшую, уложили её на носилки, закутав в одеяло, а затем передали подоспевшим на помощь медикам.