В приморский закон о капремонте внесли поправки

Posted 25 марта 2020, 07:04
Published 25 марта 2020, 07:04
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
С инициативой поправок выступил депутат Алексей Козицкий. Как пояснил парламентарий, в феврале нынешнего года в Жилищный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, которые позволяют не включать в региональную программу капитального ремонта многоквартирные дома, расположенные в закрывающихся населённых пунктах, и освобождают собственников помещений в таких домах от уплаты взносов на капремонт, в связи чем возникла необходимость корректировки краевого закона о капремонте.
Сейчас в соответствии с действующим региональным законодательством взносы на капитальный ремонт не платят собственники помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Также от платы за капремонт освобождены владельцы помещений в домах, под которыми земельный участок изымается для государственных или муниципальных нужд решением исполнительного органа госвласти или органа местного самоуправления. Однако многоквартирные дома, расположенные в закрывающихся и подлежащих расселению населенных пунктах, по закону должны включаться в региональную программу капитального ремонта. Следовательно, собственники жилых помещений в них обязаны платить взносы на капремонт.
«Это является нецелесообразным, так как через определенный период времени населённые пункты, признанные закрывающимися, будут расселены, а капитальный ремонт домов производиться не будет», — отметил Алексей Козицкий.
Принятый законопроект позволит исключать из региональной программы капитального ремонта многоквартирные дома, расположенные на территории подлежащего ликвидации населённого пункта. При этом собственники помещений будут освобождены от обязанности уплачивать взносы на капремонт со следующего месяца после принятия такого решения. Ранее уплаченные средства в фонд капитального ремонта будут возвращены им за вычетом сумм, уже израсходованных на работы по капремонту. Распределяться между владельцами жилья накопленные средства будут пропорционально размеру взносов, внесенных ими или предшествующими собственниками.
«В настоящее время в Приморье есть несколько населённых пунктов, которые находятся в стадии закрытия. Однако решение краевых властей об их ликвидации пока не согласовано правительством Российской Федерации», — сказал Алексей Козицкий.
Согласно действующему законодательству населённый пункт может быть признан закрывающимся по причине природно-климатической или техногенной катастрофы, в результате которой посёлок стал непригодным для проживания. Еще одним основанием может стать ликвидация единственной градообразующей организации либо объектов, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности государства, если при этом невозможно диверсифицировать экономику и трудоустроить высвобождаемых работников.