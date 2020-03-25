В приморский закон о капремонте внесли поправки

Сейчас в соответствии с действующим региональным законодательством взносы на капитальный ремонт не платят собственники помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Также от платы за капремонт освобождены владельцы помещений в домах, под которыми земельный участок изымается для государственных или муниципальных нужд решением исполнительного органа госвласти или органа местного самоуправления. Однако многоквартирные дома, расположенные в закрывающихся и подлежащих расселению населенных пунктах, по закону должны включаться в региональную программу капитального ремонта. Следовательно, собственники жилых помещений в них обязаны платить взносы на капремонт.