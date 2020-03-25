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Posted 25 марта 2020, 05:31

Published 25 марта 2020, 05:31

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

«Вызывайте МЧС»: кот застрял на дереве во Владивостоке

«Вызывайте МЧС»: кот застрял на дереве во Владивостоке

25 марта 2020, 05:31
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
В районе улицы Военное шоссе во Владивостоке на дереве очевидцы заметили кота. Четвероногий питомец сидит на ветке и смотрит на землю. Пользователи соцсетей считают, что животное самостоятельно не может спуститься. И ему нужна помощь.

Кадры с места событий распространили очевидцы в социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus. Сейчас в сети они пытаются найти владельцев кота.

«Может, кто-нибудь узнаёт своего питомца. Сидит на ветке с самого утра», — прокомментировали очевидцы в социальных сетях.

Другие подписчики, которые просмотрели кадры с места событий, считают, что питомцу нужна помощь. Им показалось, что животное самостоятельно не может спрыгнуть.

«Вызывайте МЧС», «Бедный и голодный, скорее всего», «Вот залез. А, может, его уже кто-то потерял», «Спуститесь кто-нибудь. Помогите выбраться коту. А то всё фотографируют и фотографируют», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Владивостока уже спасали котов. Так на Эгершельде на столбе около двух дней сидел чёрный кот. Граждане не смогли остаться равнодушными к питомцу. Они самостоятельно спасли животное.

Помогали животным и сотрудники МЧС России. К примеру, во время пожара в Спасске-Дальнем из горящей квартиры они вытащили кота по кличке Стёпа.

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#Новости#Общество#Владивосток#Кошки
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