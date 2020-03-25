«Вызывайте МЧС»: кот застрял на дереве во Владивостоке

Posted 25 марта 2020, 05:31
Published 25 марта 2020, 05:31
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Кадры с места событий распространили очевидцы в социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus. Сейчас в сети они пытаются найти владельцев кота.
«Может, кто-нибудь узнаёт своего питомца. Сидит на ветке с самого утра», — прокомментировали очевидцы в социальных сетях.
Другие подписчики, которые просмотрели кадры с места событий, считают, что питомцу нужна помощь. Им показалось, что животное самостоятельно не может спрыгнуть.
«Вызывайте МЧС», «Бедный и голодный, скорее всего», «Вот залез. А, может, его уже кто-то потерял», «Спуститесь кто-нибудь. Помогите выбраться коту. А то всё фотографируют и фотографируют», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Владивостока уже спасали котов. Так на Эгершельде на столбе около двух дней сидел чёрный кот. Граждане не смогли остаться равнодушными к питомцу. Они самостоятельно спасли животное.
Помогали животным и сотрудники МЧС России. К примеру, во время пожара в Спасске-Дальнем из горящей квартиры они вытащили кота по кличке Стёпа.