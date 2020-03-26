Движение ограничено: мост частично обрушился в Приморье

Posted 25 марта 2020, 23:48
Published 25 марта 2020, 23:48
Modified 1 сентября 2022, 04:02
Updated 1 сентября 2022, 04:02
По информации пресс-службы правительства Приморья, на месте разрушения дежурят сотрудники ГИБДД и спасатели. ЧП произошло вечером в среду, 25 марта. Туда же выехали специалисты для того, чтобы оценить ситуацию и принять дальнейшие решения.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона рассказали о том, что одна полоса на мосту полностью перекрыта для движения автомобилей. По другой автомобилисты могут проехать. А вот большегрузам двигаться по мосту запрещено. Они могут попасть в Фокино только через Партизанск.
На данном участке дороге в 2020 году был запланирован ремонт моста.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мост обрушился в Михайловском районе Приморья. В этот момент по нему двигался грузовой автомобиль Volvo, гружённый картофелем, и легковая Mazda Demio. Во время обрушения грузовик откатился назад и буквально раздавил движущуюся следом за ним машину.