Движение ограничено: мост частично обрушился в Приморье

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона рассказали о том, что одна полоса на мосту полностью перекрыта для движения автомобилей. По другой автомобилисты могут проехать. А вот большегрузам двигаться по мосту запрещено. Они могут попасть в Фокино только через Партизанск.