Не потопят ли на Славянском СРЗ плавучий космодром?

Казалось бы — сугубо оптимистическая и радостная новость для Приморья и всей его судоремонтной и судостроительной отрасли. Ведь как известно, в декабре 2017 года предприниматель и депутат ЗС ПК Джамбулат Текиев вполне официально вернул себе контроль над судоремонтным заводом в поселке Славянка, тогда как предыдущие несколько лет контроль над СРЗ «гулял по рукам» родственников и доверенных лиц супруги депутата, Елены Текиевой. А именно Юрия Радченко, Виктора Покотилова, пока, наконец, не был возвращен обратно Джамбулату Абдулхалимовичу, который выкупил 100 процентов акций ПАО «ССРЗ» на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей.