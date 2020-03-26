Не потопят ли на Славянском СРЗ плавучий космодром?

Posted 26 марта 2020, 00:06
Published 26 марта 2020, 00:06
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как сообщили СМИ, со ссылкой на генерального директора Славянского СРЗ Андрея Якимчука, «…все проведено в плановом режиме, по „науке“, четырьмя буксирами. Предварительно ДНИИМФ произвёл расчет, как правильно швартовать, как и чем закрепить, чтобы было надежно. Длина судна — 204 метра. Для сравнения: крупнейшая в регионе плавбаза „Петр Житников“ — 180 метров. Судя по ремонтной ведомости, заниматься на Sea Launch Commander есть чем. Если будет устанавливаться новое оборудование, мы в стороне не останемся: демонтаж, монтаж, установка фундаментов».
Казалось бы — сугубо оптимистическая и радостная новость для Приморья и всей его судоремонтной и судостроительной отрасли. Ведь как известно, в декабре 2017 года предприниматель и депутат ЗС ПК Джамбулат Текиев вполне официально вернул себе контроль над судоремонтным заводом в поселке Славянка, тогда как предыдущие несколько лет контроль над СРЗ «гулял по рукам» родственников и доверенных лиц супруги депутата, Елены Текиевой. А именно Юрия Радченко, Виктора Покотилова, пока, наконец, не был возвращен обратно Джамбулату Абдулхалимовичу, который выкупил 100 процентов акций ПАО «ССРЗ» на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей.
Сначала возникли-было слухи о якобы предстоящей перепродаже завода в поселке Славянка Ленинградскому судоремонтному заводу «Пелла», но на IV Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года Текиев от лица ПАО «ССРЗ» заключил договор с южно-корейской компаний H.K. Co.LTD об учреждении совместного предприятия ООО «Судостроительная компания Славянка — НК», с раскладом долей 51% у российской на 49% у корейской сторон.
Затем, уже в январе нынешнего, 2020 года стало известно, что Джамбулат Текиев вернул контроль не только над Славянским СРЗ, но и над фирмой Управляющая компания «Беркут», которая также изначально принадлежала Юрию Радченко, затем совместно Радченко и ООО «Беркут» — основной фирме депутата-бизнесмена Текиева, еще позже Покотилову и, наконец, снова Джамбулату Абдулхалимовичу.
Видимо, эти перемены и сделали возможным участие ПАО «ССРЗ» в этом проекте — перегоне из США в Россию, ремонте и реконструкции сборочно-командного судна проекта «Морской старт» — исполать, как говорится, или большому кораблю — большое плавание.
Если бы не одно досадное и каверзное «но»: буквально через считанные дни после создания нового российско-корейского предприятия, 19 сентября 2018 года на Славянском СРЗ случилась авария. Внезапно затонул плавдок 169, находящийся в собственности Росимущества, используемый заводом без надлежащих документов Морского регистра (к получению которых, док, по объяснениям руководства завода «только ещё готовили») и вместе с ним затонули находившиеся в доке суда, а рухнувшие краны сломали плавучий док пополам. И только невероятное везение спасло завод и акваторию при нем от серьезной экологической катастрофы — док удалось все же поднять.
И теперь, когда ПАО «ССРЗ» Джамбулата Текиева становится участником реанимации подзаглохшего международного проекта «Морской старт», что начинался еще в 1995 году и действовал почти 20 лет, осуществив свыше 30 запусков космических аппаратов, кто готов поручиться за Славянский СРЗ, его оснащенность необходимыми производственными мощностями и профессиональными кадрами?
Ведь если даже не такая авария, как с затоплением плавдока, а поменьше масштабом, типа пожаров, также случавшихся на заводе неоднократно, но произойдет на столь грандиозном проекте — скандал возникнет масштаба поистине космического.