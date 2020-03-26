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Posted 26 марта 2020, 07:55

Published 26 марта 2020, 07:55

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Тематическое фото

Россия прекращает авиасообщение со всеми странами с 27 марта

26 марта 2020, 07:55
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
COVID-19
Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции накануне принял решение о прекращении зарубежных авиарейсов до стабилизации эпидемиологической обстановки. Самолёты продолжат летать за границу лишь для того, чтобы вывезти домой российских граждан.

Рейсы из-за рубежа будут выполнять самолёты «Аэрофлота» и «России», а финансировать — Министерство иностранных дел. Именно этому ведомству поручено составить списки россиян, которые находятся за границей, но хотели бы вернуться на родину. В кампании по срочной репатриации будут задействованы Минтранс и Министерство внутренних дел. Все прочие заграничные полёты, включая чартерные, с полуночи 27 марта станут недоступны для пассажиров.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о постепенном ограничении авиасообщения в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире. Сначала с 1 марта ограничили рейсы в Китай и Корею. Несколькими неделями позже правительство ввело ограничения более глобально, оставив в списке исключений 146 городов мира, куда самолёты продолжали летать.

С самого начала пандемии в аэропорту Владивостока для прибывающих из-за границы пассажиров организовали контроль состояния здоровья и анкетирование, чтобы отследить их перемещения в эпидемически неблагополучных странах. Сейчас все прилетевшие из-за рубежа независимо от состояния здоровья обязаны пройти двухнедельную изоляцию или больничный карантин.

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#Новости#Общество#Авиасообщение#COVID-19#МИД
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