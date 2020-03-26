Россия прекращает авиасообщение со всеми странами с 27 марта

Рейсы из-за рубежа будут выполнять самолёты «Аэрофлота» и «России», а финансировать — Министерство иностранных дел. Именно этому ведомству поручено составить списки россиян, которые находятся за границей, но хотели бы вернуться на родину. В кампании по срочной репатриации будут задействованы Минтранс и Министерство внутренних дел. Все прочие заграничные полёты, включая чартерные, с полуночи 27 марта станут недоступны для пассажиров.