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Posted 26 марта 2020, 12:37

Published 26 марта 2020, 12:37

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Восемь стран предложили ООН отменить ряд санкция для борьбы с коронавирусом

26 марта 2020, 12:37
Россия, Китай, Куба, КНДР, Иран, Никарагуа, Сирия и Венесуэла обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу. Вместе представители государств призвали ООН выступить с требованиями к некоторым государствам по снятию односторонних санкций.

Подчеркивается, что некоторые ограничения не позволяют полноценно бороться с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении также подчеркивается, что политика не должна быть барьером для сохранения жизней людей. Страны призвали всех к глобальной солидарности, пишет RNS.

Представители стран отметили, что у всего мира есть общий враг - заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией.

В сообщении подчеркивается, что все страны должны наладить друг с другом сотрудничество. Но, сталкиваясь с односторонними ограничениями, которые идут вразрез с международным правом и Уставом ООН, скооперировать общие силу на борьбу с вирусом невозможно. В связи с этим представители восьми стран призвали ООН потребовать срочной отмены односторонних санкций с целью полноценного обеспечения совместной ответной реакции мирового сообщества на коронавирус.

По состоянию на 26 марта количество заболевших во всем мире превысило 471 тысячу человек, скончались более 21 тысячи человек, вылечились - 114,4 тысячи человек.

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