Восемь стран предложили ООН отменить ряд санкция для борьбы с коронавирусом

В сообщении подчеркивается, что все страны должны наладить друг с другом сотрудничество. Но, сталкиваясь с односторонними ограничениями, которые идут вразрез с международным правом и Уставом ООН, скооперировать общие силу на борьбу с вирусом невозможно. В связи с этим представители восьми стран призвали ООН потребовать срочной отмены односторонних санкций с целью полноценного обеспечения совместной ответной реакции мирового сообщества на коронавирус.