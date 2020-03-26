Восемь стран предложили ООН отменить ряд санкция для борьбы с коронавирусом

Posted 26 марта 2020, 12:37
Published 26 марта 2020, 12:37
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Подчеркивается, что некоторые ограничения не позволяют полноценно бороться с распространением коронавирусной инфекции.
В сообщении также подчеркивается, что политика не должна быть барьером для сохранения жизней людей. Страны призвали всех к глобальной солидарности, пишет RNS.
Представители стран отметили, что у всего мира есть общий враг - заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией.
В сообщении подчеркивается, что все страны должны наладить друг с другом сотрудничество. Но, сталкиваясь с односторонними ограничениями, которые идут вразрез с международным правом и Уставом ООН, скооперировать общие силу на борьбу с вирусом невозможно. В связи с этим представители восьми стран призвали ООН потребовать срочной отмены односторонних санкций с целью полноценного обеспечения совместной ответной реакции мирового сообщества на коронавирус.
По состоянию на 26 марта количество заболевших во всем мире превысило 471 тысячу человек, скончались более 21 тысячи человек, вылечились - 114,4 тысячи человек.