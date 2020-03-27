В России не исключают возможность отмены парада Победы

Posted 27 марта 2020, 05:57
Published 27 марта 2020, 05:57
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным «Новых известий», источник, приближенный к администрации президента РФ, рассказал о том, что к параду в столице России готовятся. Но в Кремле якобы уже обсуждают возможность его отмены в случае, если ситуация в стране не улучшится.
Пока в Кремле не принималось никаких решений по поводу того, проводить парад, или нет. И в каком формате. Нет и ответа на вопрос о возможности проведения парада без зрителей.
Известно, что в Москве готовятся к 9 мая. Всем участникам, судя по словам специалистов, трижды измеряют температуру. Говорилось также о том, что все иностранные военнослужащие, подтвердившие участие в параде, должны будут пройти карантинные мероприятия и медицинское обследование в своих странах. Еще раз уйти на карантин им придется уже по прибытию в Россию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что более 800 человек заразились коронавирусом в России. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что Россия сможет избавиться от пандемии коронавируса не раньше, чем через три месяца. Ограничительные меры в стране усилены. В частности, отменены крупные мероприятия, временно приостановлена деятельность учреждений культуры, кинотеатров.