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Posted 27 марта 2020, 05:57

Published 27 марта 2020, 05:57

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

парад Победы

В России не исключают возможность отмены парада Победы

27 марта 2020, 05:57
Фото: Медиахолдинг1Mi. парад Победы
Сюжет
COVID-19
В Москве готовятся к проведению парада Победы. Участникам трижды измеряют температуру. Однако в Кремле не исключают возможность того, что парад якобы могут отменить из-за сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

По данным «Новых известий», источник, приближенный к администрации президента РФ, рассказал о том, что к параду в столице России готовятся. Но в Кремле якобы уже обсуждают возможность его отмены в случае, если ситуация в стране не улучшится.

Пока в Кремле не принималось никаких решений по поводу того, проводить парад, или нет. И в каком формате. Нет и ответа на вопрос о возможности проведения парада без зрителей.

Известно, что в Москве готовятся к 9 мая. Всем участникам, судя по словам специалистов, трижды измеряют температуру. Говорилось также о том, что все иностранные военнослужащие, подтвердившие участие в параде, должны будут пройти карантинные мероприятия и медицинское обследование в своих странах. Еще раз уйти на карантин им придется уже по прибытию в Россию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что более 800 человек заразились коронавирусом в России. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что Россия сможет избавиться от пандемии коронавируса не раньше, чем через три месяца. Ограничительные меры в стране усилены. В частности, отменены крупные мероприятия, временно приостановлена деятельность учреждений культуры, кинотеатров.

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#Новости#Общество#Россия#9 Мая#Парад Победы#COVID-19
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