В России не исключают возможность отмены парада Победы

Известно, что в Москве готовятся к 9 мая. Всем участникам, судя по словам специалистов, трижды измеряют температуру. Говорилось также о том, что все иностранные военнослужащие, подтвердившие участие в параде, должны будут пройти карантинные мероприятия и медицинское обследование в своих странах. Еще раз уйти на карантин им придется уже по прибытию в Россию.