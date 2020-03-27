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Posted 27 марта 2020, 08:09

Published 27 марта 2020, 08:09

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

телефоны

Я какая-то шутка для тебя? Россиян попросили не рассылать друг другу мемы

27 марта 2020, 08:09
Фото: Медиахолдинг1Mi. телефоны
Сюжет
Мобильная связь
Президент МТС Алексей Корня обратился к клиентам МТС с просьбой не пересылать друг другу мемы для того, чтобы связь нормально работала. В условиях, когда некоторые граждане переведены на удалённую работу, нагрузка на связь возросла.

По данным РБК, в своём открытом письме Алексей Корня призвал пользователей воздержаться от пересылки весёлого, но достаточно объёмного контента. Он считает, что гражданам стоит ответственно подойти к просмотру контента, который они пересылают другим людям.

«Это не значит, что нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Думаю, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но тяжелых по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов», — пояснил Алексей Корня.

Отметим, во время пандемии коронавирусом увеличилось не только число мемов, но и фейков, которые получают жители региона. «Восток-Медиа» уже рассказывало о 10 популярных фейках, которые рассылали сами жители региона. Теперь некоторым из распространителей, возможно, придётся заплатить крупный штраф.

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#Новости#Общество#Россия#МТС#Связь#Мобильная связь#COVID-19
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