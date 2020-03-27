Я какая-то шутка для тебя? Россиян попросили не рассылать друг другу мемы

«Это не значит, что нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Думаю, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но тяжелых по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов», — пояснил Алексей Корня.