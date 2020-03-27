Я какая-то шутка для тебя? Россиян попросили не рассылать друг другу мемы

Posted 27 марта 2020, 08:09
Published 27 марта 2020, 08:09
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным РБК, в своём открытом письме Алексей Корня призвал пользователей воздержаться от пересылки весёлого, но достаточно объёмного контента. Он считает, что гражданам стоит ответственно подойти к просмотру контента, который они пересылают другим людям.
«Это не значит, что нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Думаю, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но тяжелых по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов», — пояснил Алексей Корня.
Отметим, во время пандемии коронавирусом увеличилось не только число мемов, но и фейков, которые получают жители региона. «Восток-Медиа» уже рассказывало о 10 популярных фейках, которые рассылали сами жители региона. Теперь некоторым из распространителей, возможно, придётся заплатить крупный штраф.