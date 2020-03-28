Едим дома: где владивостокцы могут заказать продукты и еду

Posted 28 марта 2020, 05:41
Published 28 марта 2020, 05:41
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Сразу несколько предложений сделали представители ресторанов, предприятий общепита. Заказать можно не только готовую еду, но и продукты питания. Так, интернет-магазин продуктов «Гуман-М» бесплатно доставит продукты жителям региона при заказе от 500 рублей. Ознакомиться с ассортиментом и совершить покупку можно на сайте: https://gurman-m.ru/ или по телефону: 224-28-03. Привлекательное предложение поступило владивостокцам от сети супермаркетов «Фреш 25». При заказе от трёх тысяч рублей приморцы заплатят за доставку всего 200 рублей и получат пятипроцентную скидку к заказу. Все подробности по номеру: 234-34-34 или на сайте http://www.fresh25.ru.
Продукты до квартиры могут доставить представители торговой компании «Леко». Бесплатная доставка действует на заказ от 1500 рублей. Выбрать продукты можно на сайте https://leko.shop. Также свои услуги предлагает интернет-магазин «Раут Маркет». Там действует бесплатная доставка от двух тысяч рублей. Заказ можно сделать по телефону 249-23-15 или через сайт https://rautdv.ru.
Предложили владивостокцам обратить внимание и на готовые блюда. Сразу несколько ресторанов готовы доставить блюда на любой вкус. Так, T-Studio предлагает пиццу, суши, роллы. При сумме заказа от 800 рублей доставка 100 рублей. Заказ можно сделать, позвонив по номеру 200-4000 или на сайте: http://www.t-studio.ru. Попробовать пиццу, роллы и блюда китайской кухни можно, сделав заказ на «Пицца Рико». Доставка 100 рублей при заказе от 800 рублей. Меню можно посмотреть на сайте: https://pizzariko.ru/ или узнать по телефону: 255-55-52. Блюда на вынос предлагает приморцам и Oki Doki. Сотрудники пояснили, что доставка осуществляется до кампуса ДВФУ. Её стоимость составит 200 рублей. Интересные предложения и меню можно узнать по номеру: 240-88-88 или на официальном сайте: https://okidokivl.ru.
Если жители краевого центра хотят попробовать итальянскую кухню, то стоит обратиться к «Limoncello». Стоимость доставки составляет 400 рублей. Подробности можно узнать по телефону: 269-99-66 или на сайте http://www.limoncello-cafe.ru. Помимо этого блюда итальянской кухни предлагает ресторан Crust. При заказе от 1000 рублей сумма доставки составит 350 рублей. Заказ можно сделать на сайте: https://crust.cafe или по номеру: +7 902 557-81-88.
Скорее всего, у некоторых жителей приморской столицы в дни карантина возникнет интерес к японской кухне. Её могут доставить сразу несколько компаний. К примеру, служба доставки еды «Аниме» предлагает приморцам заплатить за доставку 150 рублей при заказе от 1000 рублей. За подробностями можно обратиться по телефону +7 914 705-75-59 или на сайт https://animevl.ru. Кроме того, порадовать японской кухней может приморцев служба доставки «Ели Суши». Стоимость доставки — 400 рублей. Телефон: 273-31-11 или http://eli-sushi.ru.
Своими предложениями поделился бар-ресторан японской кухни Tokyo. При заказе от 800 рублей действует бесплатная доставка. Узнать о наличии блюд и интересных предложениях можно по телефону: 222-88-88 или на сайте: https://tokyo-bar.ru.
Грузинской кухней порадует жителей приморского города ресторан «Супра». При заказе от 3000 рублей блюда привезут бесплатно. Звонить по телефону: 227-77-22, или заказывать на сайте: http://supravl.ru.
Ещё несколько служб доставки и сети ресторанов готовы доставить еду жителям региона в нерабочую неделю. Так, при заказе блюд в сумме от 1500 рублей в службе доставки Pizzaiolo, их привезут бесплатно. Узнать подробности можно по телефону: 200-200-5 или перейти на сайт: http://www.pizzaiolovl.ru. Компания «Ши-фу» предлагает при заказе на сумму от 1500 рублей доставку бесплатно. Все подробности можно узнать на сайте: http://www.shifuvl.ru. Заказать пиццу можно в службе доставки «Амба». При заказе от 2000 рублей стоимость доставки составит 350 рублей. Совершить покупку можно по номеру: 27-27-306 или на сайте: http://pizza-amba.ru. Компания «Крик томата» бесплатно доставит пиццу и другие блюда при заказе от 3000 рублей. Телефон: 268-29-29. Сайт: http://krik-tomata.ru. «Палки-Скалки» — бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей. Сделать заказ можно, набрав 277-33-39, или перейдя на сайт https://vl.palki-skalki.ru. Pizza House осуществляет доставку до острова за 1140 рублей. Ознакомиться с меню можно на сайте: https://pizza-house-vl.ru/ или по телефону: 232-18-18.
А любителям русской кухни стоит обратиться в службу доставки «Обедыч». Доставка блюд за 150 рублей. Меню, предложения и отзывы можно изучить в Instagram-аккаунте @obedych.rf или по номеру: +7 924 731-20-51.
Напомним, «Восток-Медиа» запустило проект «Возьмемся за руки, друзья!», в рамках которого предоставляет бесплатный доступ к своим рекламно-информационным возможностям приморским компаниям, которые пострадали от ограничений, связанных с пандемией коронавируса.