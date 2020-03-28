Едим дома: где владивостокцы могут заказать продукты и еду

Ещё несколько служб доставки и сети ресторанов готовы доставить еду жителям региона в нерабочую неделю. Так, при заказе блюд в сумме от 1500 рублей в службе доставки Pizzaiolo, их привезут бесплатно. Узнать подробности можно по телефону: 200-200-5 или перейти на сайт: http://www.pizzaiolovl.ru. Компания «Ши-фу» предлагает при заказе на сумму от 1500 рублей доставку бесплатно. Все подробности можно узнать на сайте: http://www.shifuvl.ru. Заказать пиццу можно в службе доставки «Амба». При заказе от 2000 рублей стоимость доставки составит 350 рублей. Совершить покупку можно по номеру: 27-27-306 или на сайте: http://pizza-amba.ru. Компания «Крик томата» бесплатно доставит пиццу и другие блюда при заказе от 3000 рублей. Телефон: 268-29-29. Сайт: http://krik-tomata.ru. «Палки-Скалки» — бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей. Сделать заказ можно, набрав 277-33-39, или перейдя на сайт https://vl.palki-skalki.ru. Pizza House осуществляет доставку до острова за 1140 рублей. Ознакомиться с меню можно на сайте: https://pizza-house-vl.ru/ или по телефону: 232-18-18.