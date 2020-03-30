Путин призвал жителей Московского региона строго соблюдать режим самоизоляции

Posted 30 марта 2020, 15:23
Published 30 марта 2020, 15:23
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
В частности, президент призвал жителей Московского региона отнестись с пониманием к данной мере. Он подчеркнул, что жители должны отнестись серьезно ко всем профилактическим мероприятиям, направленным на сдерживание распространение коронавируса.
Авторы телеграм-канала «Мейстер» отметили, что это было единственное обращение к населению в течении всего выступления президента. Большую часть своей речи Путин адресовал чиновникам, рассказывая как им действовать в регионах.
Тем не менее, по мнению авторов канала, такое выступление дает россиянам понять, что вся ситуация находится на контроле.