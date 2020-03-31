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Posted 31 марта 2020, 07:52

Published 31 марта 2020, 07:52

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Маска

Генконсульство КНР снабдит редакцию «Восток-Медиа» защитными масками

31 марта 2020, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi. Маска
Сюжет
КНР
Генеральное консульство Китая во Владивостоке пригласило представителей «Восток-Медиа» получить бескорыстную дружескую помощь в виде тысячи защитных масок. Аналогичные средства защиты дипломаты из КНР готовы предоставить и другим социально значимым организациям Приморья.

Ранее пресс-служба правительства Приморского края сообщила, что Генконсул КНР Янь Вэньбинь выразил признательность приморцам за участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией — в частности, за помощь в перемещении через территорию края груза с медицинскими средствами. В свою очередь Китай готов помочь остановить распространение коронавируса в Приморье. Генконсульство КНР передаст в разные организации края 50 тысяч защитных масок. Их раздадут в краевых интернатах и медучреждениях, социальным работникам, волонтёрам, которые помогают покупать продукты пожилым людям. Также маски получат организации, которые не могут полностью перейти на домашний режим работы.

«Восток-Медиа» сообщало, что после увеличения угрозы эпидемии в аптеках и магазинах региона исчезли медицинские маски. Невозможно купить их и на сайтах сетевых компаний. Правительство Приморья в порядке первоочередной меры направило 16 тысяч метров марли в исправительные учреждения, где действуют швейные цеха. Однако купить маску в приморских магазинах по-прежнему трудно.

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#Новости#Общество#КНР#Эксклюзив#COVID-19#Гуманитарная помощь
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