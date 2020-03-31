Генконсульство КНР снабдит редакцию «Восток-Медиа» защитными масками

Ранее пресс-служба правительства Приморского края сообщила, что Генконсул КНР Янь Вэньбинь выразил признательность приморцам за участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией — в частности, за помощь в перемещении через территорию края груза с медицинскими средствами. В свою очередь Китай готов помочь остановить распространение коронавируса в Приморье. Генконсульство КНР передаст в разные организации края 50 тысяч защитных масок. Их раздадут в краевых интернатах и медучреждениях, социальным работникам, волонтёрам, которые помогают покупать продукты пожилым людям. Также маски получат организации, которые не могут полностью перейти на домашний режим работы.