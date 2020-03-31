Генконсульство КНР снабдит редакцию «Восток-Медиа» защитными масками

Posted 31 марта 2020, 07:52
Published 31 марта 2020, 07:52
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Ранее пресс-служба правительства Приморского края сообщила, что Генконсул КНР Янь Вэньбинь выразил признательность приморцам за участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией — в частности, за помощь в перемещении через территорию края груза с медицинскими средствами. В свою очередь Китай готов помочь остановить распространение коронавируса в Приморье. Генконсульство КНР передаст в разные организации края 50 тысяч защитных масок. Их раздадут в краевых интернатах и медучреждениях, социальным работникам, волонтёрам, которые помогают покупать продукты пожилым людям. Также маски получат организации, которые не могут полностью перейти на домашний режим работы.
«Восток-Медиа» сообщало, что после увеличения угрозы эпидемии в аптеках и магазинах региона исчезли медицинские маски. Невозможно купить их и на сайтах сетевых компаний. Правительство Приморья в порядке первоочередной меры направило 16 тысяч метров марли в исправительные учреждения, где действуют швейные цеха. Однако купить маску в приморских магазинах по-прежнему трудно.