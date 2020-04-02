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Posted 2 апреля 2020, 00:49

Published 2 апреля 2020, 00:49

Modified 1 сентября 2022, 02:53

Updated 1 сентября 2022, 02:53

Топ-5 регионов Дальнего Востока, где чаще других выигрывают в лотереи

2 апреля 2020, 00:49
В «Столото» определили самые удачливые регионы Дальнего Востока. Занимательная статистика подтверждает, что именно приморцы выигрывают в лотереях чаще других дальневосточников.

Так, в прошлом году 85 человек в ДФО выиграл в лотерею огромные деньги (суммы, превышающие 500 тысяч рублей). Так называемый рейтинг везения составлен на основе статистических данных по выигрышам за 2019 год.

Приморский край возглавил топ-5 регионов Дальнего Востока, где было больше всего выигрышных билетов:

  1. Приморье – 1 321 025 билетов;
  2. Хабаровский край – 1 064 877 билетов;
  3. Сахалин – 578 154 билета;
  4. Амурская область – 527 353 билета;
  5. Якутия – 501 709 билетов.

Кроме того, три самых крупных выигрыша на территории округа пришлись как раз на Приморье:

  • 155 047 238 рублей – лотерея «Гослото «6 из 45», Сахалин;
  • 10 095 435 рублей – лотерея «6 из 36», Приморье;
  • 7 124 224 рублей – лотерея «Гослото «5 из 35», Приморье;
  • 5 027 910 рублей – лотерея «12/24», Сахалин;
  • 4 400 626 рублей – лотерея «Джокер», Приморье.

Ранее «Восток-Медиа» неоднократно писало об удачах дальневосточников. 2020 год для любителей испытать удачу тоже начался неплохо — так, в новогоднем тираже по миллиону выиграли 5 жителей ДФО.

К слову, за 2019 год приморцы в общей сложности выиграли в «Столото» более 300 миллионов рублей. А самый большой куш достался жителю региона, который приобрёл лотерейный билетик всего за сто рублей.

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#Новости#Общество#Дальний Восток
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