Топ-5 регионов Дальнего Востока, где чаще других выигрывают в лотереи

Posted 2 апреля 2020, 00:49
Published 2 апреля 2020, 00:49
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
Так, в прошлом году 85 человек в ДФО выиграл в лотерею огромные деньги (суммы, превышающие 500 тысяч рублей). Так называемый рейтинг везения составлен на основе статистических данных по выигрышам за 2019 год.
Приморский край возглавил топ-5 регионов Дальнего Востока, где было больше всего выигрышных билетов:
Кроме того, три самых крупных выигрыша на территории округа пришлись как раз на Приморье:
Ранее «Восток-Медиа» неоднократно писало об удачах дальневосточников. 2020 год для любителей испытать удачу тоже начался неплохо — так, в новогоднем тираже по миллиону выиграли 5 жителей ДФО.
К слову, за 2019 год приморцы в общей сложности выиграли в «Столото» более 300 миллионов рублей. А самый большой куш достался жителю региона, который приобрёл лотерейный билетик всего за сто рублей.