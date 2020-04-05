Посол США записал видеообращение по поводу паузы в работе консульства во Владивостоке

«Как вы знаете, мы приостановили работу консульства во Владивостоке в связи с пандемией COVID-19.Это решение далось нам непросто, ведь консульство во Владивостоке — важнейшая часть диппредставительства в России. Хочу заверить, что и в это сложное время дипмиссия США продолжает усердно работать над улучшением двусторонних отношений с Россией и поддержкой всех граждан США, остающихся здесь. Как только позволят обстоятельства, я буду рад командировать Генконсула Лу Кришока и его команду обратно во Владивосток для возобновления работы консульства. Я сам с нетерпением жду возможности посетить этот чудесный город после их возвращения», — сказал посол США.