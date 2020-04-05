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Posted 5 апреля 2020, 02:10

Published 5 апреля 2020, 02:10

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Посол США записал видеообращение по поводу паузы в работе консульства во Владивостоке

5 апреля 2020, 02:10
Сюжет
COVID-19
Дипломаты американского консульства, работавшие во Владивостоке, сейчас находятся в посольстве своей страны в Москве. Накануне посол США в России Джон Салливан записал короткое видео, где дал разъяснения, почему возникла пауза в работе консульства и вернётся ли дипломатическая жизнь в нормальное русло.

«Как вы знаете, мы приостановили работу консульства во Владивостоке в связи с пандемией COVID-19.Это решение далось нам непросто, ведь консульство во Владивостоке — важнейшая часть диппредставительства в России. Хочу заверить, что и в это сложное время дипмиссия США продолжает усердно работать над улучшением двусторонних отношений с Россией и поддержкой всех граждан США, остающихся здесь. Как только позволят обстоятельства, я буду рад командировать Генконсула Лу Кришока и его команду обратно во Владивосток для возобновления работы консульства. Я сам с нетерпением жду возможности посетить этот чудесный город после их возвращения», — сказал посол США.

Генконсульство США во Владивостоке прекратило работу с 18 марта. Аналогично «на паузу» поставлена деятельность других диппредставительств Америки в России. Сейчас лишь посольство США в Москве, Генеральное консульство США в Екатеринбурге и консульское агентство США на Сахалине остаются открытыми — но только для оказания услуг, связанных с экстренными ситуациями.

Президент России Владимир Путин 30 марта провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Главы государств договорились о сотрудничестве в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В развитие этих договоренностей Россия отправила в Нью-Йорк самолёт Ан-124 с медицинским оборудованием: масками, защитной одеждой для врачей и другими необходимыми средствами. Половину стоимости груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторую половину — сами американцы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия разделяет позицию Госдепа США по поводу важности совместных усилий по борьбе с коронавирусом. «Сейчас наступило время работать вместе!» — высказалась директор департамента информации и печати МИД РФ.

На сегодняшний день Нью-Йорк остается главным очагом распространения COVID-19 в США. По данным университета Джона Хопкинса на 5 апреля, в городе выявлено более 63 тысяч случаев заражения, в городе умерли 1905 человек.

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#Новости#Общество#США#COVID-19#Госдеп США
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