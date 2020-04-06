vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2020, 17:15

Published 6 апреля 2020, 17:15

Modified 1 сентября 2022, 02:53

Updated 1 сентября 2022, 02:53

Британская разведка: коронавирус может иметь лабораторное происхождение

6 апреля 2020, 17:15
Британские политики допускают тот факт, что распространение коронавируса по всему миру началось из-за утечки в лаборатории китайского города Ухань.

СМИ пишут, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям озвучил данные разведки, свидетельствующие об утечке COVID-2019 из уханьского института вирусологии. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению американского эксперта по биобезопасности, профессора Ричарда Эбрайта, в лабораториях института ученые изучали вирусы, однако из-за проблем с техникой безопасности созданный вирус проник в город.

Эбрайт отметил, что работа с вирусами и опыты над животными опасны для сотрудников лаборатории, поэтому на таких объектах должны быть высочайшие уровни защиты.

Однако британские власти верят в официальную версию возникновения вируса, которая гласит, что COVID-2019 появился на рынке в Ухани, где продавались разные животные для употребления в пищу.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика