Британская разведка: коронавирус может иметь лабораторное происхождение

Posted 6 апреля 2020, 17:15
Published 6 апреля 2020, 17:15
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
СМИ пишут, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям озвучил данные разведки, свидетельствующие об утечке COVID-2019 из уханьского института вирусологии. Об этом пишет газета «Известия».
По мнению американского эксперта по биобезопасности, профессора Ричарда Эбрайта, в лабораториях института ученые изучали вирусы, однако из-за проблем с техникой безопасности созданный вирус проник в город.
Эбрайт отметил, что работа с вирусами и опыты над животными опасны для сотрудников лаборатории, поэтому на таких объектах должны быть высочайшие уровни защиты.
Однако британские власти верят в официальную версию возникновения вируса, которая гласит, что COVID-2019 появился на рынке в Ухани, где продавались разные животные для употребления в пищу.