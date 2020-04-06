Круто мы из дома работаем: владивостокцы остались без света

«Посмотрела сводку. У нас отключили свет, потому что произошла какая-то авария на сети электроснабжения. И сейчас якобы ведутся восстановительные работы. Во прям вовремя: в тот момент, когда люди сидят целыми днями дома. А некоторые даже работают из дома. И как быть?», — поделилась своими эмоциями одна из жительниц Владивостока.