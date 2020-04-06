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Posted 6 апреля 2020, 07:41

Published 6 апреля 2020, 07:41

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

свет

Круто мы из дома работаем: владивостокцы остались без света

6 апреля 2020, 07:41
Фото: Медиахолдинг1Mi. свет
Сюжет
Отключение электричества
Часть жителей Ленинского района осталась без света. Некоторые из них рассказали о том, что работают удалённо. Но теперь из-за сбоя не могут продолжить свою деятельность.

По словам владивостокцев, света нет в домах по улице Луговая, 71А, 85А, 83В. Не исключено, что у других жителей по этой же улице также нет света.

«Посмотрела сводку. У нас отключили свет, потому что произошла какая-то авария на сети электроснабжения. И сейчас якобы ведутся восстановительные работы. Во прям вовремя: в тот момент, когда люди сидят целыми днями дома. А некоторые даже работают из дома. И как быть?», — поделилась своими эмоциями одна из жительниц Владивостока.

Жители региона также пояснили, что якобы света у них не будет до 19:00 6 апреля. Однако некоторые из них в этом сомневаются.

«Вот прям уверена, что ночью дадут», «Или вообще на следующий день», «Вот как теперь работать? Я что своему работодателю скажу», — реакция жителей города, которые остались без электроэнергии.

Напомним, в Приморье введён режим всеобщей самоизоляции для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Некоторые приморцы перешли на удалённый режим работы. Всем гражданам рекомендовано сидеть дома и выходить только в случае крайней необходимости.

Обновление: в 17:55 жители Владивостока рассказали о том, что им дали свет. Электроснабжение было восстановлено.

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#Новости#Общество#Отключение электричества#Владивосток#Эксклюзив#Свет
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