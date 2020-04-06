vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2020, 02:11

Published 6 апреля 2020, 02:11

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

температура

Приморец с повышенной температурой отказался идти на карантин

6 апреля 2020, 02:11
Фото: Медиахолдинг1Mi. температура
Сюжет
COVID-19
У жителя Владивостока, который прилетел из Японии, была повышенная температура тела. Однако соблюдать карантинные мероприятия он наотрез отказался. Но теперь он проведёт 14 дней в краевой клинической больнице № 2 и заплатит крупный штраф.

По информации отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, во Владивосток ранее прибыли граждане из Токио. Все были осведомлены о том, что после прибытия из «неблагополучной» страны, они должны пройти карантинные мероприятия для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Среди пассажиров оказался 53-летний житель Владивостока. Он наотрез отказался отправиться на карантин. В итоге, транспортные полицейские отправили его в отдел. Там в отношении него сотрудники правоохранительных органов составили протокол об административном нарушении. Речь идёт о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Теперь ему придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

После прилёта всех пассажиров осматривали сотрудники Роспотребнадзора и краевого минздрава. И как раз у этого пассажира была выявлена повышенная температура тела. Избежать карантина ему не удалось. Его отправили в инфекционный госпиталь в краевую клиническую больницу № 2, где лечатся приморцы с диагнозом коронавирусная инфекция, а также на карантине находятся те, кто с ними близко контактировал.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что не захотели идти на карантин и те, кто прилетел из Бангкока. 12 человек самовольно покинули аэропорт. Однако сотрудникам полиции удалось всех разыскать. Их поместили в обсерватор. Не исключено, что и им придётся ответить за свой поступок.

Напомним, в крае семь человек заразились коронавирусной инфекцией. Два человека выздоровели, один, к сожалению, скончался. Почти 40 человек находятся на карантине в краевой клинической больнице № 2, а более четырёх тысяч — на самоизоляции в домашних условиях под наблюдением врачей.

#Новости#Общество#Владивосток#Температура#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика