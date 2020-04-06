Приморец с повышенной температурой отказался идти на карантин

Posted 6 апреля 2020, 02:11
Published 6 апреля 2020, 02:11
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
По информации отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, во Владивосток ранее прибыли граждане из Токио. Все были осведомлены о том, что после прибытия из «неблагополучной» страны, они должны пройти карантинные мероприятия для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Среди пассажиров оказался 53-летний житель Владивостока. Он наотрез отказался отправиться на карантин. В итоге, транспортные полицейские отправили его в отдел. Там в отношении него сотрудники правоохранительных органов составили протокол об административном нарушении. Речь идёт о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Теперь ему придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
После прилёта всех пассажиров осматривали сотрудники Роспотребнадзора и краевого минздрава. И как раз у этого пассажира была выявлена повышенная температура тела. Избежать карантина ему не удалось. Его отправили в инфекционный госпиталь в краевую клиническую больницу № 2, где лечатся приморцы с диагнозом коронавирусная инфекция, а также на карантине находятся те, кто с ними близко контактировал.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что не захотели идти на карантин и те, кто прилетел из Бангкока. 12 человек самовольно покинули аэропорт. Однако сотрудникам полиции удалось всех разыскать. Их поместили в обсерватор. Не исключено, что и им придётся ответить за свой поступок.
Напомним, в крае семь человек заразились коронавирусной инфекцией. Два человека выздоровели, один, к сожалению, скончался. Почти 40 человек находятся на карантине в краевой клинической больнице № 2, а более четырёх тысяч — на самоизоляции в домашних условиях под наблюдением врачей.