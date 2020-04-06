Приморец с повышенной температурой отказался идти на карантин

После прилёта всех пассажиров осматривали сотрудники Роспотребнадзора и краевого минздрава. И как раз у этого пассажира была выявлена повышенная температура тела. Избежать карантина ему не удалось. Его отправили в инфекционный госпиталь в краевую клиническую больницу № 2, где лечатся приморцы с диагнозом коронавирусная инфекция, а также на карантине находятся те, кто с ними близко контактировал.