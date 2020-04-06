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Posted 6 апреля 2020, 01:00

Published 6 апреля 2020, 01:00

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Пробный шар: в Магаданской области на сутки будет введён «сухой закон»

Пробный шар: в Магаданской области на сутки будет введён «сухой закон»

6 апреля 2020, 01:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Алкоголь
«Сухой закон» в Магаданской области появится ровно на одни сутки — 7 апреля приобрести в магазинах Колымы будет невозможно. Такое решение власти региона приняли еще до пандемии, определив несколько дней, когда покупка «горячительных» окажется под запретом. Власти Колымы пытаются снизить количество «пьяных аварий».

День Российского студенчества (25 января), Всемирный день здоровья (7 апреля), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) — полный список дней, когда покупка алкоголя в Магаданской области находится под запретом. Решение ввести такие ограничения власти региона приняли еще в начале года. И такие меры приняло «алкогольное лобби» области. Параллельно губернатор региона Сергей Носов пытался уменьшить сроки продажи спиртного (сократить время на два часа), но вот на это пойти ни депутаты, ни продавцы не захотели.

Активным «противоборцем» всем попыткам ограничить время продажи алкоголя 20 часами вечера выступил и глава областного центра — Магадана. Дело в том, что жена Юрия Гришана имеет прямое отношение к алкогольному бизнесу.

По словам мэра Магадана, главная причина протестных настроений в том, что бюджет утратит неплохой источник пополнения. Тем более, если учесть, что дотации из областного бюджета городу приходят не регулярно и с большими проблемами. Например, две казны до сих пор не могут прийти к согласию, кто должен финансировать приобретение квартир для детей-сирот. Благоустроенность Магадана и так вызывает большие вопросы у жителей. Теперь же у города существенно сократятся финансовые поступления и возможности по приведению областного центра в порядок.

Напомним, что ранее «сухой закон» ввели в Саха (Якутия) и Забайкальском крае. Как отметил политолог Андрей Кудисов, запрет якутских властей имеет под собой некие основания — у северных народов отношения с алкоголем довольно напряженные, а вот власти Забайкалья приняли обыкновенное популистское решение.

Общее мнение политологов: «на «сухом законе» погорели все, кто его вводил.

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