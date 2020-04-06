Пробный шар: в Магаданской области на сутки будет введён «сухой закон»

По словам мэра Магадана, главная причина протестных настроений в том, что бюджет утратит неплохой источник пополнения. Тем более, если учесть, что дотации из областного бюджета городу приходят не регулярно и с большими проблемами. Например, две казны до сих пор не могут прийти к согласию, кто должен финансировать приобретение квартир для детей-сирот. Благоустроенность Магадана и так вызывает большие вопросы у жителей. Теперь же у города существенно сократятся финансовые поступления и возможности по приведению областного центра в порядок.