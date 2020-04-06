У 20 граждан КНР, прилетевших во Владивосток из Москвы, выявлен коронавирус

Напомним, на прошлой неделе группа граждан КНР в белых защитных костюмах не на шутку напугала приморцев. Позже выяснилось, что они возвращались домой транзитом через Владивосток. Ещё спустя некоторое время выяснилось, что у некоторых подтверждён опасный диагноз.