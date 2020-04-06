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Posted 6 апреля 2020, 02:55

Published 6 апреля 2020, 02:55

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

У 20 граждан КНР, прилетевших во Владивосток из Москвы, выявлен коронавирус

У 20 граждан КНР, прилетевших во Владивосток из Москвы, выявлен коронавирус

6 апреля 2020, 02:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
КНР
Ещё у 20 граждан Китая, которые возвращались домой через Приморский край, подтвердился коронавирус. Они добирались до КНР транзитом через Владивосток.

По информации генерального консульства России в Харбине, за минувшие сутки в консульском округе официально подтверждён диагноз заражения COVID-19 у 20 человек.

Речь идёт о 20 гражданах Китая, которые с 30 марта по 3 апреля прилетели из столицы России во Владивосток, а потом проходили границу в пункте пропуска Пограничный — Суйфэньхэ.

Итого: на сегодняшний день в провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусом. Болезнь протекает без проявления симптомов. Россиян среди инфицированных нет.

Напомним, на прошлой неделе группа граждан КНР в белых защитных костюмах не на шутку напугала приморцев. Позже выяснилось, что они возвращались домой транзитом через Владивосток. Ещё спустя некоторое время выяснилось, что у некоторых подтверждён опасный диагноз.

К слову, как писало «Восток-Медиа», накануне глава Приморья Олег Кожемяко договаривался с главой правительства Мишустиным о том, чтобы запретить гражданам КНР летать домой через Владивосток.

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#Новости#Общество#КНР#COVID-19
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