У 20 граждан КНР, прилетевших во Владивосток из Москвы, выявлен коронавирус

Posted 6 апреля 2020, 02:55
Published 6 апреля 2020, 02:55
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации генерального консульства России в Харбине, за минувшие сутки в консульском округе официально подтверждён диагноз заражения COVID-19 у 20 человек.
Речь идёт о 20 гражданах Китая, которые с 30 марта по 3 апреля прилетели из столицы России во Владивосток, а потом проходили границу в пункте пропуска Пограничный — Суйфэньхэ.
Итого: на сегодняшний день в провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусом. Болезнь протекает без проявления симптомов. Россиян среди инфицированных нет.
Напомним, на прошлой неделе группа граждан КНР в белых защитных костюмах не на шутку напугала приморцев. Позже выяснилось, что они возвращались домой транзитом через Владивосток. Ещё спустя некоторое время выяснилось, что у некоторых подтверждён опасный диагноз.
К слову, как писало «Восток-Медиа», накануне глава Приморья Олег Кожемяко договаривался с главой правительства Мишустиным о том, чтобы запретить гражданам КНР летать домой через Владивосток.