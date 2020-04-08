Медперсонал приморских больниц, имеющий дело с коронавирусом, получит доплаты

Posted 7 апреля 2020, 23:59
Published 7 апреля 2020, 23:59
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, многие медики в инфекционных отделениях несут повышенные нагрузки с марта 2020 года, когда в России возникла реальная угроза распространения пандемии коронавируса. Федеральное правительство выпустило постановление о бюджетной субсидии для выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, имеющим дело с заражёнными коронавирусом и лицами из групп риска.
Для Приморья федеральная субсидия составит 70,1 миллиона рублей. Эти деньги поступят в край в апреле, но поскольку врачи заслужили доплаты уже за март, то правительство Приморья направит 32 миллиона рублей на это из резервного фонда края. Деньги уже поступили в бюджетные медучреждения и будут распределяться в зависимости от ранга работников: врачам полагается дополнительно по 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — по 15 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу и прочим работникам — по 8 тысяч. Также при распределении будет учитываться фактически отработанное в больнице время.