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Posted 7 апреля 2020, 23:59

Published 7 апреля 2020, 23:59

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Медперсонал приморских больниц, имеющий дело с коронавирусом, получит доплаты

7 апреля 2020, 23:59
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Врачи
Персонал приморских больниц, работающий с больными коронавирусной инфекцией, получит увеличенные стимулирующие выплаты, начиная с 10 апреля. Средства на это выделены из краевого и федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, многие медики в инфекционных отделениях несут повышенные нагрузки с марта 2020 года, когда в России возникла реальная угроза распространения пандемии коронавируса. Федеральное правительство выпустило постановление о бюджетной субсидии для выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, имеющим дело с заражёнными коронавирусом и лицами из групп риска.

Для Приморья федеральная субсидия составит 70,1 миллиона рублей. Эти деньги поступят в край в апреле, но поскольку врачи заслужили доплаты уже за март, то правительство Приморья направит 32 миллиона рублей на это из резервного фонда края. Деньги уже поступили в бюджетные медучреждения и будут распределяться в зависимости от ранга работников: врачам полагается дополнительно по 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — по 15 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу и прочим работникам — по 8 тысяч. Также при распределении будет учитываться фактически отработанное в больнице время.

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#Новости#Общество#Врачи#COVID-19#Доплаты
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