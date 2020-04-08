Медперсонал приморских больниц, имеющий дело с коронавирусом, получит доплаты

Для Приморья федеральная субсидия составит 70,1 миллиона рублей. Эти деньги поступят в край в апреле, но поскольку врачи заслужили доплаты уже за март, то правительство Приморья направит 32 миллиона рублей на это из резервного фонда края. Деньги уже поступили в бюджетные медучреждения и будут распределяться в зависимости от ранга работников: врачам полагается дополнительно по 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — по 15 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу и прочим работникам — по 8 тысяч. Также при распределении будет учитываться фактически отработанное в больнице время.