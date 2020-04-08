В Соединенных Штатах начали испытывать японский препарат от коронавируса

Отмечается, что препарат был разработан еще 6 лет назад как лекарство от гриппа. Но при испытаниях на животных был обнаружен риск для развития плода. В итоге «Авитан» запретили принимать беременным и внесли в список экстренных препаратов, которые можно применять по особому распоряжению правительства, пишут «Известия».