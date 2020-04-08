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Posted 8 апреля 2020, 13:32

Published 8 апреля 2020, 13:32

Modified 1 сентября 2022, 03:23

Updated 1 сентября 2022, 03:23

В Соединенных Штатах начали испытывать японский препарат от коронавируса

8 апреля 2020, 13:32
Японский препарат «Авитан», применяемый для борьбы с коронавирусной инфекцией, начали испытывать в США.

Испытание начались в трех больницах штата Массачусетс. В Японии данное лекарственное средство применяется с конца марта. С его помощью лечат воспаление легких, возникающее как осложнение после заражения коронавирусом.

Отмечается, что препарат был разработан еще 6 лет назад как лекарство от гриппа. Но при испытаниях на животных был обнаружен риск для развития плода. В итоге «Авитан» запретили принимать беременным и внесли в список экстренных препаратов, которые можно применять по особому распоряжению правительства, пишут «Известия».

Генсек Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что в Токио рассматривают возможность бесплатного предоставления препарата другим государствам. На данный момент есть заявки на «Авитан» от 30 стран.

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