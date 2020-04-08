В соцсетях запустили акцию в поддержку малого бизнеса Приморья

Напомним, на сайте «Восток-Медиа» была запущена акция «Возьмёмся за руки друзья». В рамках этого проекта компании, которые пострадали от ограничений, могут бесплатно разместить информацию о своих товарах и услугах на нашем ресурсе. Для этого надо связаться с нами по электронной почте [email protected] (c пометкой в теме письма «Возьмемся за руки») или по WhatsApp: +7 984 156 58 77.