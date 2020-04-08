В соцсетях запустили акцию в поддержку малого бизнеса Приморья

Posted 8 апреля 2020, 05:18
Published 8 апреля 2020, 05:18
Modified 1 сентября 2022, 03:23
Updated 1 сентября 2022, 03:23
О необычной акции в социальной сети Instagram рассказал глава Владивостокского отделения партии РОСТ Кирилл Батанов на своей официальной странице. Суть её заключается в том, что предприниматели, которым пришлось временно приостановить свою деятельность на время нерабочих дней, смогли рассказать в своём товаре пользователям онлайн.
«Многим уже сейчас нечем платить аренду, зарплаты, но люди могут и готовы работать. Предприниматели и их покупатели репостят странички с товаром. Если такие репосты сделает хотя бы 200 человек, то количество просмотров будет около 10 тысяч. С конверсией 1% — 100 потенциальных покупателей. Глядишь и получится сгенерить продажи на самое необходимое», — рассказал организатор акции.
Пользователи соцсетей могут поддержать предпринимателей репостами понравившегося товара на своих страницах в разделе «Истории». Тем самым они могут привлечь внимание других подписчиков к товару малого бизнеса. Также в рамках акции пользователей просят указывать специальный хештег: #спасеммалыйбизнес #покупайонлай.
Напомним, на сайте «Восток-Медиа» была запущена акция «Возьмёмся за руки друзья». В рамках этого проекта компании, которые пострадали от ограничений, могут бесплатно разместить информацию о своих товарах и услугах на нашем ресурсе. Для этого надо связаться с нами по электронной почте [email protected] (c пометкой в теме письма «Возьмемся за руки») или по WhatsApp: +7 984 156 58 77.