Гороскоп на 10 апреля: Раки потратятся на ремонт, а Львы будут терзаться сомнениями

Тельцов (21.04. — 20.05) день проверяет на самообладание и умение контролировать ситуацию. Будьте осторожны с огнём и представителями этой стихии. Помните о том, что люди сегодня особенно чувствительны к высказываниям в свой адрес и неохотно соглашаются на перемены.