Гороскоп на 10 апреля: Раки потратятся на ремонт, а Львы будут терзаться сомнениями

Posted 9 апреля 2020, 07:41
Published 9 апреля 2020, 07:41
Modified 1 сентября 2022, 02:58
Updated 1 сентября 2022, 02:58
Овнам (21.03 — 20.04) необходимо подкреплять упражнения в теории практикой, причем не откладывать это дело в долгий ящик. Откажитесь от стереотипов и будьте свободны в своем выборе. День связан с накоплением как материальных, так и духовных ценностей.
Тельцов (21.04. — 20.05) день проверяет на самообладание и умение контролировать ситуацию. Будьте осторожны с огнём и представителями этой стихии. Помните о том, что люди сегодня особенно чувствительны к высказываниям в свой адрес и неохотно соглашаются на перемены.
У Близнецов (21.05 — 21.06) возможны непредвиденные расходы, связанные со сферой развлечений. Вы сейчас несколько рассеяны и забывчивы: не драматизируйте личные проблемы. В сложных ситуациях показано объединять усилия.
Раки (22.06 — 22.07) смогут найти выход из затруднительного положения, если вовремя сменят тактику поведения. Хороший период для самообразования: новые знания усваиваются легко и прочно. Вас ждут удачные покупки и приобретения, не исключено, что придется потратиться на ремонт.
Львы (23.07 — 23.08) настолько озабочены своей персоной, что могут не заметить важных событий, происходящих с окружающими. Больше времени и внимания уделите любимому человеку. Звезды предостерегают от излишней мнительности.
Получение новой информации заставит Дев (24.08 — 23.09) пересмотреть свои планы. Постарайтесь не разглашать подробностей своей личной жизни: это небезопасно! Решать и обсуждать дела лучше в привычной, комфортной обстановке.
Звезды предостерегают Весов (24.09 — 23.10) от участия в сомнительных предприятиях, связанных с риском для здоровья. Наступило время переосмысления своего мировосприятия – воспринимайте мир как игровую площадку, а не как поле боя.
Привычка Скорпионов (24.10 — 22.11) во что бы то ни стало настаивать на своей точке зрения может завести в тупик. Принесет удовлетворение перестановка в доме или офисе, внесение новых элементов в интерьер помещений.
Стрельцы (23.11 — 21.12) склонны к раздаче щедрых обещаний. Некоторые из них выполнить будет весьма и весьма непросто – особенно, если это зависит не только от вас. Полезно побывать на природе, посидеть у костра: природные стихии помогут вам добиться задуманного.
Успех в творчестве ждет Козерогов (22.12 — 20.01). Разрастаются контакты, появляются новые мысли и идеи, отлично усваиваются самые разнообразные знания. Вечер лучше всего пройдет в уютной домашней обстановке, с близкими людьми.
Ситуация на работе потребует решительных действий от Водолеев (21.01 — 20.02). Полезной окажется тщательность в исполнении. Определенное стечение обстоятельств может привести к проявлению интуитивных способностей. Назревают перемены, и вы это чувствуете.
Рыбы (21.02 — 20.03) посвятят значительную часть дня построению планов на выходные и оповещению об этих планах окружающих. Любые затраты на повышение профессионального мастерства окупятся сторицей: подумайте о том, чтобы продолжить обучение.