Курс доллара и евро во Владивостоке: ситуация может сильно измениться

Что касается европейской валюты, то в Дальневосточном банке её можно приобрести за 82 рубля, а продать за 80,75 рубля. В Примтеркомбанке — за 82,3 и 75 рублей, соответственно. В Алфа-банке — за 82,25 и 80,75 рубля, а в Сбербанке — за 84,2 и 78,92 рубля, соответственно.