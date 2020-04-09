Курс доллара и евро во Владивостоке: ситуация может сильно измениться

Posted 9 апреля 2020, 00:59
Published 9 апреля 2020, 00:59
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным Центрального банка РФ, на четверг, 9 апреля, стоимость доллара составляет 75,74 рубля, а евро — 82,23 рубля. По сравнению со значениями среды, 8 апреля, стоимость американской валюты увеличилась на 0,3, а европейской валюты — на 0,22.
В банках столицы Дальнего Востока сложилась следующая ситуация. Так, американскую валюту в Дальневосточном банке можно приобрести за 75,5 рубля, а продать — за 74 рубля. В Примтеркомбанке — за 75, 75 и 70 рублей, соответственно. В Алфа-банке — за 75,78 рубля и 74,28 рубля, а в Сбербанке — за 77,43 и 72,64, соответственно.
Что касается европейской валюты, то в Дальневосточном банке её можно приобрести за 82 рубля, а продать за 80,75 рубля. В Примтеркомбанке — за 82,3 и 75 рублей, соответственно. В Алфа-банке — за 82,25 и 80,75 рубля, а в Сбербанке — за 84,2 и 78,92 рубля, соответственно.
По данным издания «Эксперт Online», некоторые финансисты считают, что ситуация с долларом может резко измениться. Так, некоторые из них предполагают, что стоимость американской валюты увеличится до 78 рублей, а другие наоборот считают, что стоимость доллара к концу недели упадёт до 75 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что эксперты пока не рекомендуют покупать доллары, так как ситуация на рынке нестабильная. И такое решение может не принести ожидаемого положительного результата.