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Posted 9 апреля 2020, 01:18

Published 9 апреля 2020, 01:18

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

банк

Некоторые отделения банков изменили режим работы в Приморье — список

9 апреля 2020, 01:18
Фото: Медиахолдинг1Mi. банк
Банковские организации в Приморье продолжают свою работу. Их не затронули изменения в связи с объявлением нерабочих дней до 30 апреля. Однако не все отделения могут принять клиентов. Банковские организации работают по изменённому режиму.

По информации пресс-службы правительства Приморского края, без изменений в крае продолжают работать только офисы Почта Банка и Газпромбанка. У всех остальных банковских организаций режим работы изменён.

Так, на час сократилось время работы у представителей Альфа-банка, Азиатско-Тихоокеанского банка. Сократил время работы и банк «Открытие», а по субботам отделения банка временно не работают.

Изменился режим работы у Сбербанка. О том, в какую неделю и как именно будет работать банк, можно узнать на официальном сайте финансовой организации. Кроме того, изменения в режим в работы внесли представители Примсоцбанка. И внимательно их изучить также можно на официально сайте.

У банка «Приморье» только в семи отделениях готовы принять клиентов. Если приморцы хотят обратиться в ВТБ, то нужно учесть, что работают только четыре офиса. Россельхозабанк на время оставил только 10 отделений по краю, а Примтеркомбанк — четыре по региону. У Промсвязьбанка работают только два отделения из трёх, а у Росбанка — два отделения в столице Дальнего Востока и в других городах края.

Напомним, приморцам, в связи с распространением коронавирусной инфекции, не рекомендуют посещать места массового скопления людей. Специалисты напоминают, что некоторые услуги сотрудники банков могут оказать клиенту дистанционно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с сегодняшнего дня, 9 апреля, работу смогли начать некоторые салоны красоты и работники сферы индустрии красоты.

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#Новости#Экономика#Владивосток#Банк
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