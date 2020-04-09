Некоторые отделения банков изменили режим работы в Приморье — список

Posted 9 апреля 2020, 01:18
Published 9 апреля 2020, 01:18
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации пресс-службы правительства Приморского края, без изменений в крае продолжают работать только офисы Почта Банка и Газпромбанка. У всех остальных банковских организаций режим работы изменён.
Так, на час сократилось время работы у представителей Альфа-банка, Азиатско-Тихоокеанского банка. Сократил время работы и банк «Открытие», а по субботам отделения банка временно не работают.
Изменился режим работы у Сбербанка. О том, в какую неделю и как именно будет работать банк, можно узнать на официальном сайте финансовой организации. Кроме того, изменения в режим в работы внесли представители Примсоцбанка. И внимательно их изучить также можно на официально сайте.
У банка «Приморье» только в семи отделениях готовы принять клиентов. Если приморцы хотят обратиться в ВТБ, то нужно учесть, что работают только четыре офиса. Россельхозабанк на время оставил только 10 отделений по краю, а Примтеркомбанк — четыре по региону. У Промсвязьбанка работают только два отделения из трёх, а у Росбанка — два отделения в столице Дальнего Востока и в других городах края.
Напомним, приморцам, в связи с распространением коронавирусной инфекции, не рекомендуют посещать места массового скопления людей. Специалисты напоминают, что некоторые услуги сотрудники банков могут оказать клиенту дистанционно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с сегодняшнего дня, 9 апреля, работу смогли начать некоторые салоны красоты и работники сферы индустрии красоты.