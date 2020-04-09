Некоторые отделения банков изменили режим работы в Приморье — список

У банка «Приморье» только в семи отделениях готовы принять клиентов. Если приморцы хотят обратиться в ВТБ, то нужно учесть, что работают только четыре офиса. Россельхозабанк на время оставил только 10 отделений по краю, а Примтеркомбанк — четыре по региону. У Промсвязьбанка работают только два отделения из трёх, а у Росбанка — два отделения в столице Дальнего Востока и в других городах края.