Около 1500 новых случаев заражения COVID-19 произошло в России за сутки

Наибольшее количество заражений опять зарегистрировано в столице – 857 человек. Второе место у Московской области – 199 новых пациентов. Затем идет Санкт-Петербург – 44 заболевших. На сегодняшний день больше всего заразившихся в Москве – 857, пишут «Известия».