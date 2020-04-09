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Posted 9 апреля 2020, 17:25

Published 9 апреля 2020, 17:25

Modified 1 сентября 2022, 03:23

Updated 1 сентября 2022, 03:23

Около 1500 новых случаев заражения COVID-19 произошло в России за сутки

9 апреля 2020, 17:25
В минувшие сутки медики зарегистрировали еще 1459 случаев заражения новым коронавирусом в 50 регионах.

Наибольшее количество заражений опять зарегистрировано в столице – 857 человек. Второе место у Московской области – 199 новых пациентов. Затем идет Санкт-Петербург – 44 заболевших. На сегодняшний день больше всего заразившихся в Москве – 857, пишут «Известия».

Общее количество заразившихся в Российской Федерации – 10 131 человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 81 субъекте Российской Федерации. За все время пандемии в нашей стране умерли 76 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Количество выздоровевших составило 698 человек.

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