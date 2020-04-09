Около 1500 новых случаев заражения COVID-19 произошло в России за сутки

Posted 9 апреля 2020, 17:25
Published 9 апреля 2020, 17:25
Modified 1 сентября 2022, 03:23
Updated 1 сентября 2022, 03:23
Наибольшее количество заражений опять зарегистрировано в столице – 857 человек. Второе место у Московской области – 199 новых пациентов. Затем идет Санкт-Петербург – 44 заболевших. На сегодняшний день больше всего заразившихся в Москве – 857, пишут «Известия».
Общее количество заразившихся в Российской Федерации – 10 131 человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 81 субъекте Российской Федерации. За все время пандемии в нашей стране умерли 76 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Количество выздоровевших составило 698 человек.