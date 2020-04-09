В столице организовали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом

Posted 9 апреля 2020, 17:40
Published 9 апреля 2020, 17:40
Modified 1 сентября 2022, 04:04
Updated 1 сентября 2022, 04:04
На сегодняшний день в Москве 13 стационарных отделений принимают пациентов с подозрениями на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Еще две больницы готовятся к развертыванию отделений для лечения пациентов с COVID-19.
Одно из предложений нового комитета – объединение стационаров, в которых лечат воспаление легких и коронавирусную инфекцию. Медики отмечают, что большая часть заболеваний пневмонией в последнее время связано именно с COVID-19.
Также врачи сообщают, что в некоторых случаях тесты дают ложноотрицательный результат, а точно определить заражение при этом может только сочетание тестирования и томографии. Поэтому было предложено изменить схему обследования пациентов, у которых подозревается коронавирусная инфекция, пишут «Известия».