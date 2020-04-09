vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 апреля 2020, 17:40

Published 9 апреля 2020, 17:40

Modified 1 сентября 2022, 04:04

Updated 1 сентября 2022, 04:04

В столице организовали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом

9 апреля 2020, 17:40
Главы стационаров, принимающих пациентов с коронавирусом, были объединены в клинический комитет.

На сегодняшний день в Москве 13 стационарных отделений принимают пациентов с подозрениями на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Еще две больницы готовятся к развертыванию отделений для лечения пациентов с COVID-19.

Одно из предложений нового комитета – объединение стационаров, в которых лечат воспаление легких и коронавирусную инфекцию. Медики отмечают, что большая часть заболеваний пневмонией в последнее время связано именно с COVID-19.

Также врачи сообщают, что в некоторых случаях тесты дают ложноотрицательный результат, а точно определить заражение при этом может только сочетание тестирования и томографии. Поэтому было предложено изменить схему обследования пациентов, у которых подозревается коронавирусная инфекция, пишут «Известия».

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика