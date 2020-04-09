В столице организовали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом

Также врачи сообщают, что в некоторых случаях тесты дают ложноотрицательный результат, а точно определить заражение при этом может только сочетание тестирования и томографии. Поэтому было предложено изменить схему обследования пациентов, у которых подозревается коронавирусная инфекция, пишут «Известия».