Где в России чаще всего добровольно уходят из жизни

По данным Росстата в России за последние пять лет более чем на 30% снизилось количество самоубийств. Эксперты связывают такую тенденцию с тем, что люди адаптировались к социальной и экономической ситуации в стране. При этом отмечается, что человек, который чувствует свою ответственность перед родными, менее склонен к суициду. Поэтому неблагополучие в семье или наличие кредитов мешает желанию добровольно уйти из жизни.