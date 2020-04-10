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Posted 10 апреля 2020, 10:21

Published 10 апреля 2020, 10:21

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Где в России чаще всего добровольно уходят из жизни

10 апреля 2020, 10:21
Росстат назвал регионы, в которых зафиксировано наибольшее число успешных попыток покончить жизнь самоубийством. При этом общее количество смертей от суицида в России упало на треть за пять лет.

Как пишет NEWS.ru, самое большое число смертей в результате самоубийства происходит в Ямало-Ненецком АО, где на 100 тысяч населения погибают 55 человек. Следом за ЯНАО идет Алтай (50 смертей) и Амурская область (28,6).

Наименьшее количество смертей от суицида зафиксировано в Хабаровском крае (0,5), Чечне (0,8) и Северной Осетии (0,9).

По данным Росстата в России за последние пять лет более чем на 30% снизилось количество самоубийств. Эксперты связывают такую тенденцию с тем, что люди адаптировались к социальной и экономической ситуации в стране. При этом отмечается, что человек, который чувствует свою ответственность перед родными, менее склонен к суициду. Поэтому неблагополучие в семье или наличие кредитов мешает желанию добровольно уйти из жизни.

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