Где в России чаще всего добровольно уходят из жизни

Posted 10 апреля 2020, 10:21
Published 10 апреля 2020, 10:21
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как пишет NEWS.ru, самое большое число смертей в результате самоубийства происходит в Ямало-Ненецком АО, где на 100 тысяч населения погибают 55 человек. Следом за ЯНАО идет Алтай (50 смертей) и Амурская область (28,6).
Наименьшее количество смертей от суицида зафиксировано в Хабаровском крае (0,5), Чечне (0,8) и Северной Осетии (0,9).
По данным Росстата в России за последние пять лет более чем на 30% снизилось количество самоубийств. Эксперты связывают такую тенденцию с тем, что люди адаптировались к социальной и экономической ситуации в стране. При этом отмечается, что человек, который чувствует свою ответственность перед родными, менее склонен к суициду. Поэтому неблагополучие в семье или наличие кредитов мешает желанию добровольно уйти из жизни.