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Posted 10 апреля 2020, 06:40

Published 10 апреля 2020, 06:40

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Настоящий «бэбибум» произошёл в Приморье

Настоящий «бэбибум» произошёл в Приморье

10 апреля 2020, 06:40
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
В одной из зоопарков в Уссурийском городском округе за всего неделю режима всеобщей самоизоляции на свет появились почти 20 зверей. Сотрудники зоопарка ждали потомства только после 20 апреля. И такого «бэбибума» всего за неделю их удивил.

О счастливом пополнении сотрудники зоопарка рассказали на своей официальной странице ussurzoo в социальной сети Instagram. Всего на свет появилось 19 новых жителей зоосада — сурикатов, енотов, пони, коз и мини-пигов.

Пока зоопарк не принимает посетителей ввиду того, что в крае введён режим полной самоизоляции. Однако это как раз тот момент, когда сотрудники зоопарка могут похвастаться своими небольшими победами. В период с 1 по 8 апреля на территории зоопарка появились сразу несколько зверьков — 10 щенков енота-полоскуна, четыре мини-пига, два суриката, два козленка и один пони. Все животные чувствуют себя хорошо.

Сотрудники зоопарка уточнили, что готовились к появлению потомства только после 20 апреля. И такого «бэбибума» они явно не ожидали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ещё в одном из зоопарков в пригороде Владивостока появились на свет сразу несколько колючих малышей: пятнадцать африканских ежат и маленький дикобраз.

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#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск
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