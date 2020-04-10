Настоящий «бэбибум» произошёл в Приморье

Пока зоопарк не принимает посетителей ввиду того, что в крае введён режим полной самоизоляции. Однако это как раз тот момент, когда сотрудники зоопарка могут похвастаться своими небольшими победами. В период с 1 по 8 апреля на территории зоопарка появились сразу несколько зверьков — 10 щенков енота-полоскуна, четыре мини-пига, два суриката, два козленка и один пони. Все животные чувствуют себя хорошо.