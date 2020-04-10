Настоящий «бэбибум» произошёл в Приморье

Posted 10 апреля 2020, 06:40
Published 10 апреля 2020, 06:40
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
О счастливом пополнении сотрудники зоопарка рассказали на своей официальной странице ussurzoo в социальной сети Instagram. Всего на свет появилось 19 новых жителей зоосада — сурикатов, енотов, пони, коз и мини-пигов.
Пока зоопарк не принимает посетителей ввиду того, что в крае введён режим полной самоизоляции. Однако это как раз тот момент, когда сотрудники зоопарка могут похвастаться своими небольшими победами. В период с 1 по 8 апреля на территории зоопарка появились сразу несколько зверьков — 10 щенков енота-полоскуна, четыре мини-пига, два суриката, два козленка и один пони. Все животные чувствуют себя хорошо.
Сотрудники зоопарка уточнили, что готовились к появлению потомства только после 20 апреля. И такого «бэбибума» они явно не ожидали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ещё в одном из зоопарков в пригороде Владивостока появились на свет сразу несколько колючих малышей: пятнадцать африканских ежат и маленький дикобраз.