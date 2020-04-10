«Российский капкан»: миллионы мигрантов оказались в безвыходной ситуации

Posted 9 апреля 2020, 23:25
Published 9 апреля 2020, 23:25
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В редакцию «Восток-Медиа» обратились обеспокоенные сотрудники одной из приморских транспортных компаний. Они сообщили, что из-за самоизоляции начальство приняло решение сократить количество водителей, а также избавиться от «денежного балласта» — трудовых мигрантов. Последние были незамедлительно уволены, и чем теперь будут заниматься — неизвестно. Читатели выразили обеспокоенность тем, что криминогенная обстановка в Приморье может ухудшиться из-за повсеместного увольнения мигрантов.
В начале первой недели «месяца самоизоляции» Центр стратегических разработок провёл опрос, результаты которого показали, что практически каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Свыше 20% предприятий сократили зарплаты, а 16% начали увольнения. И если ситуация с сокращениями российских работников вызывает многочисленные дискуссии в социальных сетях, то с иностранцами всё намного проще, их просто прогоняют вон.
Источник, знакомый с ситуацией сообщает, что проблема с увольнением иностранцев добралась до критической отметки. Бизнес массово «стряхивает с себя» низкоквалифицированных работников, оставляя только стратегически важные для выживания кадры. Оставшиеся без работы иностранные сотрудники попадают в «российский капкан». Уехать нельзя, а жить не на что.
Типичный пример: иностранец работает на складе, грузит коробки и получает оплату «на руки». Часть денег идёт на оплату съемной квартиры и покупку еды, остальное переводом отправляется на родину. Объявляется режим самоизоляции и склад закрывается. Нет работы, нет накоплений. Не на что покупать еду, нечем оплачивать квартиру. Работать негде, уехать нельзя, границы закрыты. Что остаётся? Надеяться, что эпидемия коронавируса закончится раньше срока оплаченной аренды. А если нет, то в скором времени тысячи иностранных трудяг окажутся на приморских улицах — голодные, безработные, бездомные и никому не нужные.
К чему это может привести?
Ситуация с оказавшимися за бортом мигрантами обеспокоила экспертное сообщество. Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан в Законодательном Собрании Приморья Татьяна Косьяненко сообщила, что криминогенная обстановка на этом фоне действительно может вырасти.
«Я думаю, что над этим вопросом сейчас работают правоохранительные органы. Действительно опасность такая есть и есть подобные опасения в обществе», — отметила Татьяна Косьяненко.
Многие считают, что Россию завтрашнего дня хорошо описывает шутка, которая гуляет по социальным сетям: «Из-за карантина в Венецию вернулись дельфины, в Уэльс горные козлы, а в Россию — 90-е».
Что примечательно, в сегодняшних реалиях абсолютно никто из органов власти не знает, что делать с лишившимися работы мигрантами. Сейчас они должны сидеть дома. Это всё.
В пресс-службе МВД Приморского края предпочли на такие острые вопросы не отвечать и попросили прислать им журналистский запрос. Для того чтобы как-то прояснить ситуацию, корреспондент издания связался с сотрудниками Управления МВД России по Приморскому краю по вопросам миграции и представился обеспокоенным работодателем, которому пришлось сократить троих сотрудников-мигрантов. Одного из них корреспондент представил управлению в качестве нелегального мигранта из бывшей советской республики. Вот что ответили сотрудники управления:
«Уехать ваши работники не смогут. Если у них заканчивается регистрация, им продлят её на 90 суток из-за эпидемии, даже если они остались без работы, или у них закончился трудовой договор. Выгонять их из страны никто не будет», — сообщил полицейский.
«Нелегалу» в управлении порекомендовали «сдаться» и обратиться по месту последней регистрации, возможно там он будет «прощён». Выгнать из страны его точно не смогут, так как границы закрыты, а суды сейчас не отправляют иностранцев на родину. На вопрос корреспондента «не запрут ли его на передержке для депортации?» сотрудник управления ответил «Да некуда сейчас. Всех же не отправишь».
Полицейский подметил, что главный вопрос сегодня — на что эти люди будут здесь жить и чем заниматься.
Мнение другой стороны.
В консульстве Узбекистана, куда корреспондент агентства также обратился под видом обеспокоенного работодателя, сообщили, что увольнение иностранных работников сейчас является самой острой проблемой.
«Они не могут уехать домой потому что границы закрыты. Люди находятся в режиме самоизоляции, многие лишились работы. Те кто уволен, пытаются найти работу на стройках например, но сейчас всё очень плохо», — отметил сотрудник консульства.
В консульстве подтвердили, что на сегодняшний день огромное количество работодателей избавляется от иностранных работников.
Согласно статистике Росстата, общее число прибывших в Россию иностранных граждан в 2018 году составило 4,9 миллиона человек. Статистика ФСБ показывает в разы большую цифру — 32,6 миллиона человек. Такие данные, по данным РБК, силовики использовали в бюллетене «Численность и миграция населения РФ» за 2018 год. Сейчас все эти люди находятся в числе «кандидатов на вылет», которым предстоит жить в чужой стране без денег и возможности вернуться домой.