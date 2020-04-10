В Тюменской области мужчина убил подругу и бросил труп на обочине

Posted 10 апреля 2020, 17:41
Published 10 апреля 2020, 17:41
Modified 1 сентября 2022, 03:23
Updated 1 сентября 2022, 03:23
Инцидент произошел 4 апреля. Мужчина отдыхал с подругой в доме, находящемся в СНТ «Геолог-2». Произошла ссора, и мужчина несколько раз ударил девушку скалкой по голове. После этого он схватил нож и нанес потерпевшей несколько ранений, от которых она скончалась. Преступник вывез ее тело на трассу и бросил на обочине. Об этом пишет megatyumen.ru.
Полицейские провели расследование, арестовали злоумышленника и завели на него уголовное дело. Сейчас правоохранители изучают место происшествия, допрашивают свидетелей и проводят экспертизы.