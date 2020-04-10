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Posted 10 апреля 2020, 17:41

Published 10 апреля 2020, 17:41

Modified 1 сентября 2022, 03:23

Updated 1 сентября 2022, 03:23

В Тюменской области мужчина убил подругу и бросил труп на обочине

10 апреля 2020, 17:41
Сюжет
Происшествие
В Нижнетавдинском районе 62-летний мужчина зарезал свою подругу, загрузил ее тело в багажник автомобиля и бросил на обочине трассы Тюмень — Нижняя Тавда.

Инцидент произошел 4 апреля. Мужчина отдыхал с подругой в доме, находящемся в СНТ «Геолог-2». Произошла ссора, и мужчина несколько раз ударил девушку скалкой по голове. После этого он схватил нож и нанес потерпевшей несколько ранений, от которых она скончалась. Преступник вывез ее тело на трассу и бросил на обочине. Об этом пишет megatyumen.ru.

Полицейские провели расследование, арестовали злоумышленника и завели на него уголовное дело. Сейчас правоохранители изучают место происшествия, допрашивают свидетелей и проводят экспертизы.

#Новости#Происшествие
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