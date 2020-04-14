Финансовая грамотность в условиях кризиса: как не потерять деньги

«Степень проникновения всевозможных финансовых пирамид, мошеннических схем, да просто совсем уж безнадежно- венчурного инвестирования у нас ненормально высока для страны, которая совсем недавно еще отличалась очень высокой степенью образования и высоким средним IQ. Нельзя ни в коем случае верить, что есть какие-то легальные схемы, которые позволят без всякого риска быстро удвоить, учетверить или еще каким-то кратным образом увеличить свои деньги. Это казалось бы прописная истина, но мало вы найдете своих знакомых, кто ни разу в жизни не потерял деньги на подобных вещах — лотереях, финансовых пирамид и так далее», — говорит Максим Кривелевич.