Финансовая грамотность в условиях кризиса: как не потерять деньги

Posted 14 апреля 2020, 06:58
Published 14 апреля 2020, 06:58
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
И растет желание их приумножить. Как избежать ошибок на этом пути, «Восток-Медиа» узнала у приморских экономистов.
Пандемия рано или поздно закончится. Ну, а пока, нам приходится жить в данной реальности. А реальность, прямо скажем, не радостная. Все аналитики утверждают, что мир вступает в очередной экономический кризис, по сравнению с которым кризис 2008 года покажется небольшой фондовой встряской. COVID-19 заставил страны закрыть границы, большинство потребителей, таких как Европа и Америка, находятся в тяжелейших условиях борьбы с эпидемией. Главный поставщик товаров Китай, только начинает возобновлять производство, которое простояло практически два месяца
«Несмотря на то, что, по заявлениям западных экономистов, Россия, из-за наложенных на неё санкций, оказалась самой подготовленной к кризису страной, мы тоже не питаем радужных надежд», — отмечает экономист Александр Киктенко.
Недавно глава Минфина Антон Силуанов заявил, что «тучные времена» прошли. Бюджет страны, рассчитанный на стоимость нефти в 42$ за баррель, столкнулся с ценой на «чёрное золото» в 26$.
«Для нас это как бы новая реальность. Тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального банка и резервов правительства», — заявил министр.
Уже становится понятно, что экономический кризис не минуем. Из-за короновируса «схлопываются» целые отрасли. Туризм, сфера гостеприимства, пассажирские перевозки, индустрия развлечений — на данный момент просто не работают. И в каком состоянии они выйдут из состояния вынужденного простоя пока не понятно. Как отмечает доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич, сейчас мир переживает совершенно новый опыт.
«Мы имеем дело с очень интересным кризисом, не цикличным, как мы привыкли, связанным с переоцененностью активов. Это кризис, связанный с потерей доверия», — говорит эксперт.
На фоне изменения традиционных матриц мышления, самое главное понять — что делать не стоит. И тут эксперты солидарны: главное, не делать поспешных выводов и не вкладывать деньги в сомнительные истории. По словам Максима Кривелевича, у россиян есть особенная склонность «играть в рулетку с судьбой». Иначе говоря, пытаться за счет малонадежных способов повысить личное благосостояние.
«Степень проникновения всевозможных финансовых пирамид, мошеннических схем, да просто совсем уж безнадежно- венчурного инвестирования у нас ненормально высока для страны, которая совсем недавно еще отличалась очень высокой степенью образования и высоким средним IQ. Нельзя ни в коем случае верить, что есть какие-то легальные схемы, которые позволят без всякого риска быстро удвоить, учетверить или еще каким-то кратным образом увеличить свои деньги. Это казалось бы прописная истина, но мало вы найдете своих знакомых, кто ни разу в жизни не потерял деньги на подобных вещах — лотереях, финансовых пирамид и так далее», — говорит Максим Кривелевич.
По мнению экономиста Александра Киктенко, куда точно не стоит вкладывать деньги прямо сейчас, так это в вещи, которыми нельзя будет воспользоваться длительное время. Например, нет смысла покупать автомобиль в период самоизоляции.
«Ездить на нём вы не сможете, а с каждым днём ваша покупка будет дешеветь, а если она всё это время будет стоять на платной стоянке, то и вовсе начнёт высасывать деньги из семейного бюджета не принося ничего взамен. То же относиться к различного рода арендам, или покупкам дач. Не факт, что режим самоизоляции в нашей стране не будет продлён. В итоге может случиться так, что весь сезон ваша дача просто простоит без вас», — отмечает эксперт.
Еще один секрет финансовой стабильности — это не слушать странных советов сомнительных экспертов. Как отмечает Максим Кривилевич, безумное следование советам людей, которые не знают ситуации, чревато очень нехорошими денежными потерями.
«Можно сделать такую параллель. Вот выступает по телевизору доктор и рассказывает о чудесной таблетке от запора, а у вас — диарея. Вот пытается ли доктор вас сознательно обмануть? Нет, не пытается. Только от этой таблетки вам будет хуже, чем без нее», — говорит экономист.
Основное, что можно сделать в нынешней ситуации — это озаботиться и изыскать возможность откладывать некую часть денег. Таким образом, будет создаваться некая подушка финансовой безопасности, которая позволит относительно спокойно пережить дальнейшую волную кризиса. А она будет. Непременно, говорит Максим Кривелевич.
«Дальше будет только хуже. Цены будут расти, рынки будет лихорадить, рабочие места будут появляться и исчезать», — отмечает экономист.
Еще одна возможность поправить в дальнейшем свое финансовое положение — это, как ни странно, погашение имеющихся кредитов. Именно их выплата позволит «высвободить» некую сумму, которую будет более полезна в быту.