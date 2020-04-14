Казаки-кондитеры: самые крупные судебные тяжбы марта в Приморье

Находкинская таможня требует от компании ООО «Транзит ДВ» утилизационный сбор в размере 17 250 000 рублей. В начале марта суд принял исковое заявление таможни и назначил следующее заседание на конец апреля. Отметим, что компания примечательна тем, что находкинская таможня подаёт на неё в суд с завидной регулярностью. Только за 2020 год таможня подала в суд на компанию более 10 раз, за 2019 более 20. Из прошлых судебных решений можно сделать вывод, что таможня требует от компании уплаты утилизационного сбора за ввезённую в Россию строительную технику.