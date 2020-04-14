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Posted 14 апреля 2020, 00:19

Published 14 апреля 2020, 00:19

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Казаки-кондитеры: самые крупные судебные тяжбы марта в Приморье

Казаки-кондитеры: самые крупные судебные тяжбы марта в Приморье

14 апреля 2020, 00:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В марте 2020 года состоялось рассмотрение нескольких любопытных судебных дел. О самых интересных разбирательствах месяца — в обзоре РИА «Восток-Медиа».

Роспотребнадзор против «Ратимира»

В марте Приморское управление Роспотребнадзора одолело колбасного гиганта в Арбитражном суде. Два месяца судебных тяжб привели к тому, что «Ратимиру» вынесли судебное предупреждение. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обратилось в Арбитражный суд Приморского края с просьбой привлечь «Ратимир» к административной ответственности за нарушение одной из статей КоАП РФ.

После двухмесячного судебного разбирательства суд принял окончательное решение — привлечь «Ратимир» к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 КоАП, назначив наказание в виде предупреждения.

Сбербанк против кондитера

ПАО «Сбербанк» подало в суд на приморского предпринимателя, владельца кондитерского дома «Тортония». Банк хочет признать предпринимателя банкротом из-за долгов. Владелец кондитерского дома «Тортония» является совладельцем сразу нескольких коммерческих компаний, а также совладельцем казачьего общества Спасского казацкого округа, федерации тхэквондо Спасска-Дальнего и союза предпринимателей «Наш город».

Таможня против бизнеса

Находкинская таможня требует от компании ООО «Транзит ДВ» утилизационный сбор в размере 17 250 000 рублей. В начале марта суд принял исковое заявление таможни и назначил следующее заседание на конец апреля. Отметим, что компания примечательна тем, что находкинская таможня подаёт на неё в суд с завидной регулярностью. Только за 2020 год таможня подала в суд на компанию более 10 раз, за 2019 более 20. Из прошлых судебных решений можно сделать вывод, что таможня требует от компании уплаты утилизационного сбора за ввезённую в Россию строительную технику.

Саманган против детского лагеря

Всероссийский детский центр «Океан» подал в суд на компанию, занимающуюся поставками спецтехники. Детский лагерь требует от компании 13 132 766 рублей. Исковое заявление было зарегистрировано в начале марта. Пока исковое заявление было оставлено Арбитражным судом без движения.

Угольное дело

Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора судится с ООО «Сахалинуголь-3». Ведомство требует от компании возмещения денег за негативное воздействие на окружающую среду.

Компания ООО «Сахалинуголь-3», ведущая добычу бурого угля открытым способом. Ведомство считает, что компания нанесла природе урон на сумму 19 244 989 рублей в 2018 году. Сахалинская угольная компания принадлежит Рамази Дзебисову. Этот же бизнесмен является совладельцем «Сахалинспецвзрывпрома». Отметим, что за тот же 2018 год компания получила 2 290 059 000 рублей доходов.

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#Новости#Экономика#Эксклюзив
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